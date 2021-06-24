За кого в Токио будет особенно сильно болеть президент Олимпийского комитета России, четырехкратный олимпийский чемпион, саблист Станислав Поздняков? Конечно, за "братьев по оружию" - фехтовальщиков. К тому же с командой саблисток его связывают и настоящие родственные узы. Дочь София Позднякова, двукратная чемпионка мира и Европы, отобралась на свои первые Игры.

На счету Софьи Великой 23 медали чемпионатов Европы, 16 - чемпионатов мира и 3 - Олимпийских игр. Фото: РИА Новости

- Для меня фехтование - самый важный вид спорта, который открыл мне дорогу в олимпийское движение. В этом году есть за кого болеть - у нас серьезная и стабильная команда, - отметил Станислав Поздняков в ходе пресс-конференции. - Как отец буду искренне болеть за дочь. Как новосибирец буду болеть за нее и Вениамина Решетникова. Как представитель Олимпийского комитета - за Софью Великую, которая занимает пост председателя комиссии спортсменов, как глава ОКР - за всю нашу дружную и сильную фехтовальную команду, которая всегда такой была, когда мы с нынешним главным тренером сборной Ильгаром Мамедовым побеждали вместе в Атланте и Сиднее. Та системная работа, которую ведет федерация, позволяет рассчитывать на самые высокие результаты.

На Олимпиаде-2016 в Рио российские фехтовальщики завоевали четыре "золота". В том числе в личном и командном турнирах по сабле. Соперничество двух наших спортсменок, олимпийских чемпионок Софьи Великой и Яны Егорян, даже легло в основу сюжета художественного фильма "На острие". Ильгар Мамедов вспомнил, что на премьере в ноябре 2020 года едва сдерживался, чтобы не пустить слезу. Останавливало только то, что рядом сидела та самая Великая. "Фильм получился эмоциональным, - отметил Мамедов. - У нас в принципе таких эмоциональных всплесков не было. Хотя конкуренция действительно была жесткая".

В Токио продолжение истории откладывается. Софья Великая снова вошла в команду. А Яна Егорян недавно стала мамой и поэтому, как сказал Мамедов, сейчас занимается другими не менее важными делами. Но в других видах во время отбора на Игры тоже была борьба за место в сборной. К примеру, бронзовый призер Рио в личном турнире по рапире и победитель в командном Тимур Сафин стал запасным (только запасным), одолев еще одного чемпиона 2016 года Алексея Черемисинова в схватке до двух побед.

Есть и специфические проблемы, связанные с работой с семейной парой. В сентябре 2020 года поженились саблисты София Позднякова и Константин Лоханов. Старший тренер сборной России по сабле Дмитрий Глотов только подтвердил устоявшееся мнение, что противоположности притягиваются.

- Позднякова и Лоханов оба заняли первые места в личных турнирах в нашей стране. Константин - талантливый, но немножко ленивый. Я организовываю тренировочный процесс так, чтобы заставить его тренироваться. София работает на износ, Константин все время себя бережет. Для больших свершений, как я понимаю. Вот дружно и посмотрим, на что способен этот парень, - описал Глотов особенности работы с семьей.

В целом же в команде есть и звезды, такие как Софья Великая или Инна Дериглазова, и молодежь. Как раз в мужской рапире три основных места заняли вчерашние юниоры, которым по 21 год. Президент Федерации фехтования России Александр Михайлов полагает, что это хорошее сочетание. Так что есть все предпосылки, чтобы в Токио выступить не хуже, а, может, и лучше, чем в Рио. Хотя ковидные реалии с отсутствием настоящего длительного спарринга со спортсменами из других стран, по мнению Михайлова, могут внести свои коррективы.

Поэтому рассуждать на тему медальных планов главному тренеру сейчас еще сложнее, чем раньше.

- Некоторые до сих пор удивляются, ну как вы можете не знать, как вы выступите, - отметил Ильгар Мамедов. - Мы и в лучшие времена не знали. В сабле из 30 человек любой может взыграть "золото". Мы просто убрали из лексикона слово "должен". Мы хотим, чтобы спортсмены бились. Все недавно смотрели телевизор: раздражает безволие. Если человек сражался и проиграл, то результат воспринимается по-другому. Потенциал у команды есть. У взрослых - опыт, у молодых - желание.

Мамедов говорит ему приснилось, что россияне завоевали в Токио больше четырех золотых наград. Осталось только сделать сон явью.

Перед поездкой в Токио команда проведет двухнедельный сбор в Хабаровске. Кстати, Поздняков сообщил, что во Владивостоке сегодня будут окончены переговоры о создании хаба для перевозки наших спортсменов. "Они будут приезжать во Владивосток, откуда потом отправятся в Токио", - отметил президент ОКР.

12 комплектов наград

МОК включил в программу летних Олимпийских игр в Токио командные соревнования среди мужчин по фехтованию на сабле и среди женщин на рапирах. Эти дисциплины отсутствовали на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. Так что в Японии фехтовальщики разыграют 12 комплектов наград: 6 в личных и 6 в командных турнирах. Ранее на Играх по очереди исключались два командных турнира.

Состав сборной России

Сабля: Софья Великая, Ольга Никитина, София Позднякова, Светлана Шевелева (запасная); Камиль Ибрагимов, Константин Лоханов, Вениамин Решетников, Дмитрий Даниленко (запасной);

Рапира: Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова (запасная); Кирилл Бородачев, Антон Бородачев, Владислав Мыльников, Тимур Сафин (запасной);

Шпага: Виолетта Колобова, Айзанат Муртазаева, Юлия Личагина, Виолетта Храпина (запасная); Сергей Бида, Сергей Ходос, Павел Сухов, Никита Глазков (запасной).