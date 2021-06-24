"Тампа-Бэй" проиграла "Айлендерс" и лишилась Кучерова

Хоккеисты "Нью-Йорк Айлендерс" сравняли счет в полуфинальной серии Кубка Стэнли, переиграв "Тампу" - 4:3. У "молний" травму получил российский нападающий Никита Кучеров.

"Островитяне" уступали в серии (2-3), и их в этом матче устраивала только победа. Уже в первой смене защитник "Айлендерс" Скотт Мэйфилд толкнул в спину лидера "молний" Никиту Кучерова, который после этого не смог продолжить игру. Но и без него "Тампа-Бэй" повела в счете после гола Брейдена Пойнта.

В середине второго периода Энтони Чирелли закрепил успех. Казалось, что для "островитян" все кончено. Но Джордан Эберле и Мэйфилд сумели перевести игру в овертайм, где Энтони Бовиллье пробил Андрея Василевского - 3:2.

Российский голкипер "Айлендерс" Семен Варламов отразил 22 броска из 24. На счету Василевского - 25 спасений после 28 бросков.

Победитель серии определится в седьмом матче.