Как сообщили в пресс-службе УЕФА, это стало возможным благодаря новому распоряжению британского правительства, которое повысило допустимую посещаемость до 75 процентов на каждом матче.

Напомним, что полуфиналы состоятся во вторник 6-го и в среду 7 июля. Финал "Уэмбли" примет в воскресенье 11 июля. Зрители должны будут придерживаться действующих правил, обусловленных ситуацией с COVID-19.

Президент УЕФА Александер Чеферин не скрывал своей радости, о чем сообщил на специальном брифинге:

- Это отличные новости - теперь еще больше болельщиков смогут наблюдать за заключительными тремя матчами Евро-2020 на "Уэмбли". Последние полтора года - как на поле, так и за его пределами - показали нам, насколько важны болельщики для "фабрики футбола". Турнир является словно путеводной звездой, указывающей на то, что люди возвращаются к более привычному укладу жизни. Теперь сделан еще один шаг вперед в этом направлении. Я благодарен премьер-министру и правительству Великобритании за их огромную работу в деле принятия такого решения. Заключительные матчи финальной стадии на "Уэмбли" станут огромным успехом для всех".

В УЕФА уверены, что решение британских властей пойдет на пользу проходящему Евро-2020

В то же время сохраняются ограничения, согласно которым все прибывающие на "Уэмбли" должны будут предъявить отрицательный тест на COVID-19 или сертификат о полной вакцинации (вторая доза должна быть получена как минимум за 14 дней до матча).

Тем временем в Санкт-Петербурге надеются сохранить 50-процентную заполняемость стадиона на оставшиеся матчи Евро-2020.

Об этом в интервью агентству ТАСС заявил вице-губернатор Борис Пиотровский.

"В соответствии с договоренностями с УЕФА и рекомендациями Роспотребнадзора все матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге проводятся с 50-процентной заполняемостью стадиона. Городом были подписаны гарантии, и в настоящее время заявленная цифра сохраняется. Мы находимся в постоянном взаимодействии с Роспотребнадзором - другой информации от них не поступало. Мы надеемся, что цифра не изменится и останется на текущем уровне", - сказал Пиотровский.

Днем ранее генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин сообщил, что решение о сокращении квоты зрителей принимают власти региона. Он также отметил, что во время матчей чемпионата на стадионе в Санкт-Петербурге соблюдаются все меры по борьбе с коронавирусом.