Выходит новый документальный сериал "Спорт XX века" с Дмитрием Губерниевым

Документальный проект "Спорт XX века" - масштабный цикл передач, который погрузит зрителя в отдельные исторические эпохи. Среди инструментов, которыми авторы проекта воспользуются для достижения этой цели, архивные материалы и документы, виртуальная студия, а также пул разноплановых экспертов. Это и журналисты, и историки, и знатоки спорта, и, конечно, легендарные спортсмены.

Каждый эпизод документального сериала посвящен одному десятилетию из мира спорта. Начнется рассказ с 20-х годов прошлого века, а закончится в 90-х. Ведущий проекта - Дмитрий Губерниев, которого представлять не нужно.

Создатели подчеркивают, что отдельной темой документального сериала станет противостояние зарубежного и отечественного спорта, флагманами которого были Советский Союз и Соединенные Штаты Америки.

"Я люблю историю спорта, мне кажется очень важным рассказать об этом людям. Наш проект получается очень интересным, он доступен для всех возрастов, от мала до велика. Советский спорт - на все времена. Мы рассказываем о грандиозных чемпионах, некоторые из которых до сих пор живы. Это те люди, которые ковали по-настоящему большую славу великой стране. Мне кажется, что нынешнее поколение спортсменов, оглядываясь на те блестящие победы, в состоянии, как говорили в моем детстве, взять это высокое знамя и нести его, как в свое время нес Юрий Власов - наш олимпийский чемпион", - говорит Дмитрий Губерниев.

Алексей Ефимов, автор проекта, спортивный журналист, председатель президиума Российской ассоциации спортивных комментаторов, признается, что с удивлением отметил - никто раньше не пытался воспроизвести всю историю отечественного спорта, чтобы это было последовательно, шаг за шагом. "Мы поделили сюжет на части, формат "одна серия - одно десятилетие" выглядит достаточно интересным - в каждой эпохе свои звезды и исторические личности. В каждом эпизоде есть рассказ о том, какая была в это время главная спортивная площадка в стране, какими были спортивные инвентарь и мода, какие выходили фильмы о спорте - как документальные, так и художественные. В процессе работы над фильмом узнавали много нового, несмотря на то, что хорошо разбираемся в этой области", - рассказывает Ефимов.