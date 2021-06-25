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25.06.2021 22:45
Рубрика: Спорт

Матч "Ростов" - "Динамо" откроет сезон РПЛ

Текст: Максим Домчев
Российская премьер-лига опубликовала календарь первых шести туров сезона.
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Чемпионат страны стартует 23 июля матчем между "Ростовом" и "Динамо". В субботу, 24 июля, свои матчи проведут призеры прошлого сезона "Зенит", "Спартак" и "Локомотив".

Завершится первый тур 26 июля.

Расписание матчей РПЛ

1-й тур

23 июля (пятница)

19:00 "Ростов" - "Динамо"

24 июля (суббота)

17:30 "Химки" - "Зенит"

20:00 "Локомотив" - "Арсенал"

20:00 "Рубин" - "Спартак"

Фото: Александр Ступников/РИА Новости
На первый сбор "Спартака" отправились 25 футболистов

25 июля (воскресенье)

17:30 "Урал" - "Краснодар"

17:30 "Крылья Советов" - "Ахмат"

20:00 ЦСКА - "Уфа"

26 июля (понедельник)

19:00 "Нижний Новгород" - "Сочи"

2-й тур

30 июля (пятница)

18:00 "Крылья Советов" - "Спартак"

19:00 "Арсенал" - "Рубин"

31 июля (суббота)

17:30 "Уфа" - "Динамо"

20:00 ЦСКА - "Локомотив"

1 августа (воскресенье)

17:30 "Урал" - "Нижний Новгород"

20:00 "Краснодар" - "Химки"

20:00 "Ростов" - "Зенит"

2 августа (понедельник)

19:00 "Ахмат" - "Сочи"

3-й тур

6 августа (пятница)

17:00 "Уфа" - "Локомотив"

7 августа (суббота)

17:00 "Зенит" - "Краснодар"

17:30 "Арсенал" - "Крылья Советов"

20:00 "Спартак" - "Нижний Новгород"

8 августа (воскресенье)

17:30 "Химки" - "Ростов"

20:00 "Рубин" - "Ахмат"

20:00 "Динамо" - ЦСКА

9 августа (понедельник)

19:00 "Сочи" - "Урал"

4-й тур

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Минспорта РФ обсудит с РФС лимит на легионеров в РПЛ

14 августа (суббота)

17:30 "Нижний Новгород" - "Уфа"

17:30 "Спартак" - "Урал"

20:00 "Ахмат" - "Динамо"

20:00 "Ростов" - ЦСКА

15 августа (воскресенье)

17:30 "Рубин" - "Крылья Советов"

17:30 "Локомотив" - "Зенит"

20:00 "Краснодар" - "Арсенал"

16 августа (понедельник)

19:00 "Сочи" - "Химки"

5-й тур

20 августа (пятница)

17:00 "Урал" - "Динамо"

21 августа (суббота)

17:30 "Уфа" - "Зенит"

17:30 ЦСКА - "Ахмат"

20:00 "Арсенал" - "Спартак"

22 августа (воскресенье)

17:30 "Нижний Новгород" - "Ростов"

17:30 "Химки" - "Рубин"

20:00 "Локомотив" - "Краснодар"

23 августа (понедельник)

18:00 "Крылья Советов" - "Сочи"

6-й тур

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Гамула поддержал отмену лимита на легионеров в РПЛ

28 августа (суббота)

17:30 "Химки" - "Нижний Новгород"

17:30 "Динамо" - "Локомотив"

20:00 "Ахмат" - "Арсенал"

20:00 "Зенит" - ЦСКА

29 августа (воскресенье)

17:30 "Уфа" - "Крылья Советов"

17:30 "Урал" - "Ростов"

20:00 "Краснодар" - "Рубин"

20:45 "Спартак" - "Сочи"

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