Матч "Ростов" - "Динамо" откроет сезон РПЛ

Чемпионат страны стартует 23 июля матчем между "Ростовом" и "Динамо". В субботу, 24 июля, свои матчи проведут призеры прошлого сезона "Зенит", "Спартак" и "Локомотив".
Завершится первый тур 26 июля.
1-й тур
23 июля (пятница)
19:00 "Ростов" - "Динамо"
24 июля (суббота)
17:30 "Химки" - "Зенит"
20:00 "Локомотив" - "Арсенал"
20:00 "Рубин" - "Спартак"
25 июля (воскресенье)
17:30 "Урал" - "Краснодар"
17:30 "Крылья Советов" - "Ахмат"
20:00 ЦСКА - "Уфа"
26 июля (понедельник)
19:00 "Нижний Новгород" - "Сочи"
2-й тур
30 июля (пятница)
18:00 "Крылья Советов" - "Спартак"
19:00 "Арсенал" - "Рубин"
31 июля (суббота)
17:30 "Уфа" - "Динамо"
20:00 ЦСКА - "Локомотив"
1 августа (воскресенье)
17:30 "Урал" - "Нижний Новгород"
20:00 "Краснодар" - "Химки"
20:00 "Ростов" - "Зенит"
2 августа (понедельник)
19:00 "Ахмат" - "Сочи"
3-й тур
6 августа (пятница)
17:00 "Уфа" - "Локомотив"
7 августа (суббота)
17:00 "Зенит" - "Краснодар"
17:30 "Арсенал" - "Крылья Советов"
20:00 "Спартак" - "Нижний Новгород"
8 августа (воскресенье)
17:30 "Химки" - "Ростов"
20:00 "Рубин" - "Ахмат"
20:00 "Динамо" - ЦСКА
9 августа (понедельник)
19:00 "Сочи" - "Урал"
4-й тур
14 августа (суббота)
17:30 "Нижний Новгород" - "Уфа"
17:30 "Спартак" - "Урал"
20:00 "Ахмат" - "Динамо"
20:00 "Ростов" - ЦСКА
15 августа (воскресенье)
17:30 "Рубин" - "Крылья Советов"
17:30 "Локомотив" - "Зенит"
20:00 "Краснодар" - "Арсенал"
16 августа (понедельник)
19:00 "Сочи" - "Химки"
5-й тур
20 августа (пятница)
17:00 "Урал" - "Динамо"
21 августа (суббота)
17:30 "Уфа" - "Зенит"
17:30 ЦСКА - "Ахмат"
20:00 "Арсенал" - "Спартак"
22 августа (воскресенье)
17:30 "Нижний Новгород" - "Ростов"
17:30 "Химки" - "Рубин"
20:00 "Локомотив" - "Краснодар"
23 августа (понедельник)
18:00 "Крылья Советов" - "Сочи"
6-й тур
28 августа (суббота)
17:30 "Химки" - "Нижний Новгород"
17:30 "Динамо" - "Локомотив"
20:00 "Ахмат" - "Арсенал"
20:00 "Зенит" - ЦСКА
29 августа (воскресенье)
17:30 "Уфа" - "Крылья Советов"
17:30 "Урал" - "Ростов"
20:00 "Краснодар" - "Рубин"
20:45 "Спартак" - "Сочи"