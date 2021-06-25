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25.06.2021 19:33
Рубрика: Спорт

Медведев вышел в финал турнира в Мальорке

Текст: Максим Домчев
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира в Мальорке.

Фото: EPA
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Теннисисты продолжают подготовку к предстоящему Уимблдонскому турниру. В Испании проходит травяной турнир с призовым фондом более 750 тысяч долларов. В пятницу вторая ракетка мира Даниил Медведев в борьбе за выход в финал встречался с местным игроком Пабло Карреньо-Бустой.

Первый сет сложился для россиянина неудачно. Он уступил его со счетом 3:6. После этого Медведев переломил ход встречи, выиграв две последующих партии - 6:3, 6:2.

Соперником россиянина в финале станет победитель в паре Сэм Куэрри (США) - Антонио Маннарино (Франция).

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