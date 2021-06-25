"Монреаль" стал первым финалистом Кубка Стэнли

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге определился первый финалист Кубка Стэнли. "Монреаль" в шестом матче серии против "Вегаса" сумел добиться победы в овертайме - 3:2.
Фото: AP Photo/David Becker
В первом периоде команды обменялись голами. На точный бросок защитника "канадцев" Ши Уэбера спустя почти 50 секунд ответил форвард "Вегаса" Райлли Смит
Во втором периоде Коул Кофилд снова вывел "Монреаль" вперед, но в третьем периоде Алек Мартинес счет сравнял.
Победитель матча определился на второй минуте овертайма. Финн Арттури Лехконен вывел "Монреаль" в финал впервые с 1993 года.