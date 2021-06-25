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25.06.2021 10:43
Рубрика: Спорт

На первый сбор "Спартака" отправились 25 футболистов

Текст: Максим Домчев
Московский "Спартак" отправился на первый сбор в Австрию. Там будут работать 25 футболистов, не игравших за свои сборные.
Фото: Александр Ступников/РИА Новости Фото: Александр Ступников/РИА Новости
Фото: Александр Ступников/РИА Новости

Сбор под руководством нового главного тренера Руя Витории пройдет с 25 июня по 5 июля.

Фото: Hannah McKay/EPA
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В программу подготовки к сезону включены три контрольных матча: 29 июня против "Нефтчи" из Азербайджана, 2 июля - с клубом из Словении "Браво", 5 июля - против хорватского "Шибеника".

Витория взял на сбор 25 футболистов:

вратари - Александр Максименко, Александр Селихов, Артем Ребров;

защитники - Айртон, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Илья Гапонов, Андрей Ещенко, Руслан Литвинов, Павел Маслов, Николай Рассказов и Артем Воропаев;

полузащитники - Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Даниил Денисов, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Степан Мельников, Резиуан Мирзов, Виктор Мозес, Артем Тимофеев, Наиль Умяров, Йоррит Хендрикс;

нападающие - Георгий Мелкадзе, Педро Роша.

Выступавшие за сборную России Георгий Джикия, Роман Зобнин и Александр Соболев присоединятся к команде 7 июля.

Также в расположении своих национальных команд находятся Алекс Крал, Квинси Промес, Джордан Ларссон и Эсекель Понсе.

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