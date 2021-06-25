Путин и эмир Катара обсудили подготовку к ЧМ по футболу в 2022 году

Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в пятницу обсудили по телефону подготовку к чемпионату мира по футболу в 2022 году.

Как сообщает пресс-служба Кремля, стороны договорились о взаимодействии по вопросам спортивной, культурной и медицинской поддержки турнира.

"С обеих сторон выражено удовлетворение сложившимся уровнем российско-катарского сотрудничества в различных областях, подтвержден обоюдный настрой на его дальнейшее всестороннее развитие", - говорится также в сообщении.

Кроме того Путин поблагодарил эмира Катара за его личное активное участие и за плодотворную работу представительной катарской делегации в недавнем Петербургском международном экономическом форуме.