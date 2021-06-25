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Рубрика: Спорт

Коварный калькулятор

Мужская сборная страны не попала в полуфинал Лиги наций, уступив Франции 0,006 доли соотношения сетов
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 139(8490)
В итальянском Римини завершился основной этап ежегодной коммерческой мужской Лиги наций, чьим историческим предшественником считается проводимая с 1990-го Мировая лига. На Апеннинах 16 команд, собравшихся в антиковидном "пузыре", проделали марафонский путь - сыграли друг с другом в один круг. Сборная России заняла пятое место и в полуфинал не попала. Продолжаем готовиться к Олимпиаде.
По результату нашей сборной на турнире в Италии выводов делать не стоит. Главное - показать максимум на Олимпиаде. Фото: volleyballworld.com По результату нашей сборной на турнире в Италии выводов делать не стоит. Главное - показать максимум на Олимпиаде. Фото: volleyballworld.com
По результату нашей сборной на турнире в Италии выводов делать не стоит. Главное - показать максимум на Олимпиаде. Фото: volleyballworld.com

У наших волейболистов 11 побед и четыре поражения, 34 очка. Точно такой же результат и у Франции, но "трехцветные" в таблице на строчку выше. У них соотношение сетов 41:22, у России - 39:21. С помощью калькулятора переводим эти цифры в коэффициенты и получаем 1,863 против 1,857 соответственно.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Разница в шесть тысячных доли внешне выглядит драматично, однако на самом деле в последний день предварительного раунда все было гораздо проще. Все наши основные конкуренты добились нужного исхода матчей, поэтому двукратные чемпионы Лиги наций выходили на самую позднюю по расписанию встречу с Бразилией уже без шансов на попадание в сильнейшую четверку. Грозных южноамериканцев одолели со счетом 3:0 (25:21, 28:26, 25:20). В полуфиналах 26 июня играют: Бразилия - Франция, Польша - Словения.

Отсутствие России в дальнейшей борьбе за награды не должно приводить к каким-либо выводам. Все-таки Лига наций третий по значимости в нынешнем сезоне турнир после Олимпиады и континентального чемпионата. К примеру, Болгария и Италия в Римини выступали вторыми составами. Тренеры были больше сосредоточены на отработке каких-то игровых моментов, старались по максимуму задействовать заявленных волейболистов, порой освобождали лидеров.

Увы, по ходу соревнований в Римини получил травму наш гигант Дмитрий Мусэрский. Сперва было опасение, что под угрозой оказывается его выступление на Олимпиаде, однако затем вердикт врачей развеял эти тревоги.

Тем временем

На женском командном Кубке Европы по пляжному волейболу в Гааге (Нидерланды), где сборная-победитель заработает для своей национальной федерации неименную олимпийскую лицензию, россиянки вчера в четвертьфинале победили Украину - 2:0. Ксения Дабижа и Дарья Рудых за три сета одолели Инну Махно и Ирину Махно - 17:21, 21:17, 15:11, а Мария Бочарова в тандеме с Марией Ворониной нанесли поражение Валентине Давыдовой и Диане Луниной - 21:13, 21:19.

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