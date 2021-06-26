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26.06.2021 18:56
Рубрика: Спорт

Медведев выиграл первый в карьере турнир на траве

Текст: Максим Домчев
Накануне старта Уимблдона вторая ракетка мира Даниил Медведев добился самого большого в карьере успеха на травяном покрытии. Он выиграл престижный турнир в Мальорке с призовым фондом более 750 тысяч долларов.
Фото: ATIENZA/EPA-EFE Фото: ATIENZA/EPA-EFE
Фото: ATIENZA/EPA-EFE

В финале соперником россиянина стал представитель США Сэм Куэрри. Матч прошел без каких-либо шансов для американца. В первом сете Медведев взял одну подачу соперника, не предоставив ему ни единого шанса на своей - 6:4.

Фото: EPA
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Во второй партии Куэрри дважды отдал свою подачу и снова не имел ни одного брейк-пойнта. 6:2 - есть первый для россиянина титул на траве.

Всего в активе Даниила Медведева стало 11 побед на турнирах АТР.

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