Медведев выиграл первый в карьере турнир на траве

Накануне старта Уимблдона вторая ракетка мира Даниил Медведев добился самого большого в карьере успеха на травяном покрытии. Он выиграл престижный турнир в Мальорке с призовым фондом более 750 тысяч долларов.

В финале соперником россиянина стал представитель США Сэм Куэрри. Матч прошел без каких-либо шансов для американца. В первом сете Медведев взял одну подачу соперника, не предоставив ему ни единого шанса на своей - 6:4.

Во второй партии Куэрри дважды отдал свою подачу и снова не имел ни одного брейк-пойнта. 6:2 - есть первый для россиянина титул на траве.

Всего в активе Даниила Медведева стало 11 побед на турнирах АТР.