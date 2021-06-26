"Росгонки" прорабатывают вопрос проведения Гран-при "Ф-1" в Петербурге

Компания-промоутер Гран-при России "Формулы-1" "Росгонки", имеющая контракт до 2025 года на проведение Гран-при России, прорабатывает вопрос о том, чтобы с 2023 года полюбившаяся многим гонка проходила на трассе "Игора Драйв" в Санкт-Петербурге.

"Мы совместно с администрацией Санкт-Петербурга и руководством Ленинградской области ведем работы по планированию транспортной доступности автодрома "Игора Драйв", также ведется работа по формированию плана мероприятий по созданию необходимой инфраструктуры для российского этапа чемпионата мира "Формулы-1" в соответствии с критериями Международной автомобильной федерации.

Составляется проект дорожной карты по выполнению требований FIA и Formula One Management", - приводит сайт организации слова генерального директора АНО "Росгонки" Алексея Титова.

В то же время до 2023 года гонка точно будет проходить на трассе в Сочи.