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27.06.2021 21:18
Рубрика: Спорт

Дает зеленый свет

Медведев размялся перед Уимблдоном на Мальорке и взял первый титул на траве
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 140(8491)
В преддверии Уимблдона, который стартует уже в понедельник, вторая ракетка мира Даниил Медведев завоевал первый в карьере титул на травяном покрытии. В финальном матче турнира категории АТР-250 на Мальорке первый сеяный Медведев всего за 1 час 2 минуты обыграл американца Сэма Куэрри со счетом 6:4, 6:2.
Даниил Медведев готов к самому большому вызову на траве - Уимблдонскому турниру. Фото: Gettyimages Даниил Медведев готов к самому большому вызову на траве - Уимблдонскому турниру. Фото: Gettyimages
Даниил Медведев готов к самому большому вызову на траве - Уимблдонскому турниру. Фото: Gettyimages

Интересно, что статистика по нашим теннисистам вообще небогатая. Медведев стал только третьим россиянином, взявшим хотя бы один титул на траве на турнирах АТР в одиночном разряде. Ранее Евгений Кафельников трижды побеждал на кортах Галле, а Дмитрий Турсунов выигрывал в Истборне и в Хертогенбосе.

Фото: EPA
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Даниил, понятно, был доволен своим выступлением. Тем более он выбил из сетки серьезных оппонентов - француза Корентена Муте, норвежца Каспера Рууда, испанца Пабло Карреньо-Бусту и, наконец, Сэма Куэрри, на счету которого 74 выигранных матча на траве. Он шестой в рейтинге самых успешных теннисистов. Список, естественно, возглавляет восьмикратный чемпион Уимблдона Роджер Федерер (188), дальше идут Энди Маррей (108), Новак Джокович (95), Фелисиано Лопеса (85) и Марина Чилич (75).

- Мне всегда нравилось играть на траве. Четыре года назад я бы даже сказал, что это мое любимое покрытие. Но после моих результатов на харде было бы странно, если бы я не отдал предпочтение жесткому покрытию, - цитирует Медведева пресс-служба ATP. - Однако для меня было важно добиться успеха на траве, потому что на таких кортах проводится не так много турниров. Я приехал на Мальорку выиграть несколько матчей, и мне это удалось. Доволен уровнем своей игры, а финал стал лучшим матчем турнира. Такие победы дарят уверенность. Рад выиграть титул, но с нетерпением жду самого главного испытания на траве - Уимблдона.

Для Медведева титул на Мальорке стал одиннадцатым в карьере, но десять предыдущих Даниил завоевал на харде, в том числе на Итоговом чемпионате ATP-2020 и в Марселе уже в этом сезоне. На траве он даже никогда ранее не выходил в финал, а на Уимблдоне не мог добраться до четвертого круга.

Олимпиада

Роджер Федерер примет решение относительно участия в Олимпиаде в Токио только после Уимблдона. Напомним, что уже семь игроков из топ-20 отказались выступать на Играх. С Олимпиады снялись Рафаэль Надаль (третья ракетка мира), Доминик Тим (пятая), Роберто Баутиста Агут (10-я), Денис Шаповалов (14-я), Каспер Рууд (14-я) и Гаэль Монфис (16-я).

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