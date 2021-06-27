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27.06.2021 13:18
Рубрика: Спорт

На матче ЛФЛ в Москве умер футболист

Текст: Артур Нанян

Вчера в матче первенстве России среди любительских клубов (ЛФЛ) Юго-Запад умер один из футболистов. Об этом Sport24 рассказал президент ЛФЛ Дмитрий Смирнов.

Фото: Friedemann Vogel / various sources / AFP
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По словам Смирнова, подробности пока выясняются. Он отметил, что произошло примерно то же самое, что с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном во время матча с финнами на чемпионате Европы, когда у игрока остановилось сердце.

"Человек потерял сознание в самом начале матча. Не было ни стыков, ни усталости как таковой. Игра была вечерняя, то есть уже было прохладно, не было жары. Причины смерти мы не знаем, до сих пор не можем выяснить кто это. Его не было в заявке, то есть, если так можно выразиться, это был подставной футболист. Редчайший случай в нашей лиге", - отметил Смирнов.

Как рассказал Смирнов, первую необходимую помощь игрок получил от медиков, находящихся на поле, пока ехал реанимобиль. "Но именно в оснащенную реанимацию он поехал позже. Пока ехал реанимобиль, врач экстренного вызова консультировал медиков, которые были на поле по телефону. Повторюсь: сейчас мы выясняем все подробности", - подытожил Смирнов.

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