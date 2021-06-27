Волков проиграл Гану в главном поединке турнира UFC в Лас-Вегасе

Российский тяжеловес Александр Волков единогласным решением судей проиграл французу Сирилу Гану на турнире UFC Вегас 30.

В США прошел турнир UFC, в главном поединке которого встречались россиянин Александр Волков (пятый номер рейтинга тяжеловесов) и находящийся на третьей позиции француз Сирил Ган. Победа в этом поединке открывала для одного из бойцов дорогу к титульному бою.

В первом раунде Волков действовал грамотно и не давал Гану сближаться. Но француз доказал, почему являлся явным фаворитом у букмекеров. Обладающий отменной скоростью и универсальностью Ган, начиная со второго раунда, принялся наращивать темп. Волков так и не смог подстроиться под оппонента.

Россиянину так и не удалось забрать центр октагона и он почти весь поединок уступал оппоненту. В одном из моментов Ган даже разбил Волкову нос. В итоге после пяти раундов все трое арбитров признали полное превосходство Сирила Гана - двое отдали ему все 5 раундов - 50:45, третий поставил 49:46. Для Волкова это поражение стало девятым в 42 боях.

В более раннем поединке настоящий героизм проявил российский боец легчайшего веса Тимур Валиев. В поединке против не знавшего поражений бразильца Раони Барселоса россиянин во втором раунде пережил два нокдауна, буквально чудом продержавшись до гонга. А в третьем Валиев вышел и доминировал над оппонентом. В итоге двое из трех судей отдали россиянину победу.