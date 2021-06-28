Американка Сидни Маклафлин побила рекорд мира в беге на 400 м с барьерами

Легкоатлетическая сборная США была сформирована по итогам отборочных состязаний в Юджине. В последний день турнира пал еще один мировой рекорд. Сидни Маклафлин пробежала 400 метров с барьерами за 51,90 секунды, впервые в истории "выбежав" из 52 секунд Прежний рекорд ее соотечественницы Далайлы Мухаммад - 52,16 секунды, продержавшийся полтора года, улучшен сразу на небывалые в этом сложнейшей женской дисциплине 26 сотых секунды. И это несмотря на страшную жару, из-за которой было отложено даже начало соревнований.

Как сообщается в пресс-релизе Уорлд Атлетикс, сама Маклафлин особого удивления рекордом не выразила: "Процесс идет так, как надо, - заявила она. - Я работаю с новым тренером Бобом Кирси. У нас создана прекрасная команда, которая меня всячески поддерживает. У меня есть вера в себя и в то, что я делаю. О большем нечего и мечтать".

Напомним, что первый рекорд на этой дистанции зарегистрирован в 1974 году - 56,51 секунды. Среди рекордсменок мира наши барьеристки Татьяна Сторожева, Татьяна Зеленцова, Марина Макеева. Последней из россиянок рекорд побила в 2003 году в Туле Юлия Печонкина - 52,34 секунды. А потом победная эстафета прервалась…