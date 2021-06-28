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28.06.2021 08:45
Рубрика: Спорт

Нижегородцы привезли еще три медали с "Моторинга"

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Фото: Владимир Карзаев Фото: Владимир Карзаев
Фото: Владимир Карзаев

В эти выходные на нижегородским автомототреке "Нижегородское кольцо" прошел очередной этап всероссийских соревнований по шоссейно-кольцевым мотогонкам "Моторинг".

Фото: Из архива Владимира Карзаева
С гонок "Супермото" юные нижегородские пилоты привезли две медали

Анастасия Беляков из Chrome Racing пришла первой в заезде Supersport 300 (на "Моторинге" этот класс назвали "Минимото"). Ее папа Евгений Беляков взял бронзу.

Настя поставила несколько рекордов на тренировках и квалифицировалась первой с большим преимуществом. У нее был только один неприятный момент: на 10 круге перед ней упал "круговой" пилот и она чудом сумела его обогнуть. Евгений немного задержался на старте, но сумел вырваться в призеры. Андрей Малышев взял четвертое место в классе Superstock 600, а Евгений Боткин пришел третьим в Superstock 600EVO.

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