Нижегородцы привезли еще три медали с "Моторинга"

В эти выходные на нижегородским автомототреке "Нижегородское кольцо" прошел очередной этап всероссийских соревнований по шоссейно-кольцевым мотогонкам "Моторинг".

Анастасия Беляков из Chrome Racing пришла первой в заезде Supersport 300 (на "Моторинге" этот класс назвали "Минимото"). Ее папа Евгений Беляков взял бронзу.

Настя поставила несколько рекордов на тренировках и квалифицировалась первой с большим преимуществом. У нее был только один неприятный момент: на 10 круге перед ней упал "круговой" пилот и она чудом сумела его обогнуть. Евгений немного задержался на старте, но сумел вырваться в призеры. Андрей Малышев взял четвертое место в классе Superstock 600, а Евгений Боткин пришел третьим в Superstock 600EVO.