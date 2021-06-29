Сборные Аргентины и Бразилии примут участие в четвертьфинале Кубка Америки-2021. Эти команды подтвердили статус главных фаворитов турнира, завершив групповой этап лидерами своих групп.

В заключительном матче первой стадии соревнований Аргентина разгромила Боливию со счетом 4:1. Дубль оформил лидер и капитан "альбиселесты" Лионель Месси, еще по мячу забили Лаутаро Мартинес и Алехандро Гомес.

Нынешний Кубок Америки - один из лучших турниров в карьере Месси на международном уровне. По крайней мере, пока. Почти в каждой встрече нападающий "Барселоны" бьет рекорды. Вот и в игре с Боливией Лионель побил рекорд своего бывшего одноклубника Хавьера Маскерано по матчам за сборную Аргентины: этот поединок стал для Месси 148-м за национальную команду. Кроме того, Месси сделал дубль за "альбиселесту" впервые за два года. В последний раз он забивал дважды в одной встрече за сборную в товарищеском поединке с Никарагуа (5:1) в 2019 году.

Несмотря на солидный по футбольным меркам возраст (34 года), Лионель продолжает оставаться в топах. По словам главного тренера аргентинцев Лионеля Скалони, "Месси устал, но он настолько важен, что постоянно нужен на поле".

- Реальность такова, что Месси играет в каждом матче. На него очень сложно не рассчитывать. Хоть он и устал, но продолжает делать разницу, - отметил Скалони.

В 1/4 финала аргентинцы сыграют с Эквадором, а бразильцам будет противостоять Чили

- Присутствие Месси заставляет тебя хотеть отдать ему мяч, но это не всегда лучший вариант. Лео тоже следует разумно вести себя в такие моменты. Самое удивительное в Лео - иногда он выбирается из ситуаций, в которых, кажется, уже нужно возвращаться в оборону. Бывает, что ты говоришь: "Он теряет мяч, он теряет мяч", а он не теряет его. Это невероятно. Ты говоришь себе: "Сейчас мы должны начать опускаться". Ведь Лео окружен тремя или четырьмя защитниками. Но вдруг он берет и вырывается на свободное пространство. На поле ты думаешь: "Что он только что сделал?! Как он выбрался?" Это невероятно, - поделился своим мнением о Месси полузащитник "ПСЖ" Леандро Паредес.

Сам Месси еще до старта Кубка Америки выразил уверенность, что его команде по силам завоевать трофей.

- Думаю, пришло время нанести удар. Пора воспользоваться своим шансом. Титул со сборной - моя большая мечта, я этого никогда не скрывал. Мы уже много раз были близки к достижению этой цели, но нам не везло. Я буду бороться, пока есть силы. В этом можно не сомневаться, - подчеркнул Месси.

К слову, Аргентина не знает поражений в 17 матчах подряд - это третий показатель в истории сборной. Ранее столько же встреч кряду "альбиселеста" никому не проигрывала при Гильермо Стабиле в промежутке с 1956 по 1957 год. Рекорд же принадлежит Альфио Басиле (31 матч без поражений, с 1991 по 1993 год).

Во второй группе на Кубке Америки-2021 победу одержали хозяева соревнований бразильцы. "Желто-зеленые" выиграли три матча подряд и досрочно оформили путевку в плей-офф.

Самый яркий поединок пятикратные чемпионы мира провели против Колумбии: уступая в счете 0:1 к 77-й минуте, Неймар и компания вырвали победу (2:1), забив решающий мяч на десятой компенсированной минуте.

Таким образом, два четвертьфинальных матча (Бразилия - Чили и Перу - Парагвай) пройдут 3 июля, еще два (Аргентина - Эквадор и Уругвай - Колумбия) - 4 июля. По правилам, победители групп не могут встретиться раньше финала. Выходит, пути аргентинцев и бразильцев если и пересекутся на Кубке Америки, то только в решающей встрече турнира.