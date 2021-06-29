Месси оформил дубль в рекордном матче за сборную Аргентины

Лионель Месси стал рекордсменом по числу матчей проведенных за сборную Аргентины. Это событие он отметил дублем в ворота команды Боливии на Кубке Америки.

Матч против боливийцев стал для Месси 148-м в футболке национальной сборной - это новый рекорд. Ранее он делил высшее достижение с Хавьером Маскерано, который провел в сборной 147 игр.

Судьбу матча команда Аргентины решила уже в первом тайме. Алехандро Гомес открыл счет с самом начале встречи. Месси поразил ворота соперника на 33-й и 42-й минутах. После перерыва команды обменялись голами - на попадание боливийца Эрвина Сааведры ответил точным ударом Лаутаро Мартинес.

ПО итогам группового турнира на Кубке Америки определились четвертьфинальные пары. Аргентина на этой стадии сыграет с Эквадором, Уругвай с Колумбией, Перу - с Парагваем, а Бразилии в соперники досталась команда Чили.