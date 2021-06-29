Поздняков: Нет ограничений по числу атлетов на церемонии открытия ОИ-2020

Со стороны организаторов нет никаких ограничений по количеству спортсменов, которые захотят посетить церемонию открытия Олимпиады в Токио, которая пройдет 23 июня. Об этом заявил Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"Сейчас много говорится о сложной логистике ступенчатого заезда спортсменов в Токио. Это обусловлено тем, что по регламенту каждый спортсмен должен прибыть в олимпийскую деревню не ранее чем за пять дней до старта соревнований. Что касается церемонии открытия, те спортсмены, которые будут находиться на тот момент в олимпийской деревне, будут иметь возможность принять участие в церемонии, но по согласованию с тренерами. В любом случае опция такая для спортсменов, находящихся в олимпийской деревне, сохраняется", - сказал Поздняков.

Он добавил, что сейчас идет согласование по поводу того, сколько японских зрителей сможет ее посетить. Церемонии открытия пройдет на главном стадионе Игр.

"Но что касается спортсменов, тут вопрос даже не обсуждается. Надо понимать, что в олимпийском движении спортсмены - ключевая фигура, поэтому никаких ограничений по количеству спортсменов, желающих представить свои национальные олимпийские комитеты на церемонии открытия, на сегодняшний день нет", - отметил Поздняков.