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29.06.2021 17:50
Рубрика: Спорт

Поздняков: Ожидаем, что в Токио сборная займет третье общекомандное место

Текст: Илья Соболев
Перед сборной России поставлена задача занять третье общекомандное место на Олимпийских играх-2020 в Токио. Об этом сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков по итогам исполкома организации.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

"Как вы все знаете, Олимпийские игры проводятся среди спортсменов, а не среди стран. Именно поэтому зачет стран является неофициальным. Но задачи ниже от этого не становятся. На прошлых Играх наша команда заняла четвертое место. В Токио мы ожидаем от наших олимпийцев повышения в табели о рангах. Все для этого у них теперь есть.

Фото: Charly TRIBALLEAU / AFP
Утвержден состав сборной России на Олимпиаду в Токио

Медального плана как такового нет. Мы ведем статистический учет результатов всех наших выступлений на предыдущих чемпионатах мира и других крупных турнирах. К сожалению, те данные, которые мы получаем, неполны, поскольку очень немногие виды спорта могли провести крупнейшие международные соревнования. По многим видам спорта турниры были попросту отменены. Информационная база - это результаты 2018, 2019 и частично 2020 годов. В этой связи, те результаты, которые мы видим, позволяют нам рассчитывать на третье общекомандное место с общим набором порядка 50 медалей. Хотел бы подчеркнуть, что наши ожидания подтверждаются статистическими выкладками крупнейших информационных агентств, которые работают в этом направлении", - сказал Поздняков.

Также сегодня на исполкоме ОКР был утвержден состав сборной на Игры в Токио, в который вошли 335 человек.

Олимпиада-2020 пройдет с 23 июля по 8 августа.

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