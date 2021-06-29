Поздняков: Вакцинирована половина спортсменов олимпийской сборной России

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, как проходит вакцинация отечественных спортсменов, которые будут выступать на Олимпийских играх в Токио.

- Наши спортсмены прививаются теми препаратами, которые им рекомендует Федеральное медико-биологическое агентство либо их лечащие врачи. В этом смысле, в соблюдение врачебной тайны, я, конечно, не могу говорить, какими препаратами прививается тот или иной спортсмен, но хочу отметить, что подавляющее большинство наших спортсменов привиты "Спутником V".

Для участия в Олимпийских играх нет критериев связанных с названиями вакцин. Вакцинация - это настоятельная рекомендация ОКР и МОК. Мы понимаем, что тема достаточно чувствительная. Вне зависимости от того, что эпидемиологическая ситуация не становится проще, моральный принцип добровольности мы стараемся соблюдать.

Наши спортсмены могут использовать любую вакцину, в числе тех вакцин, которые сертифицированы на территории РФ. Возможно те спортсмены, которые тренируются за пределами РФ, будут использовать те вакцины, которые одобрены там, где они тренируются. Абсолютно логичный подход.

На данный момент вакцинированы 50 процентов спортсменов олимпийской сборной России. Ряд спортсменов находится в стадии ожидания второй дозы вакцины. Поэтому цифра будет расти, - отметил Поздняков.

Отметим, что сегодня был утвержден состав олимпийской сборной, в который вошли 335 человек. Игры пройдут в столице Японии с 23 июля по 8 августа.