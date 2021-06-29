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29.06.2021 11:33
Рубрика: Спорт

В Саратове юные спортсмены получили экипировку по нацпроекту

В Саратове для юных футболистов областной спортшколы "Сокол" приобрели новую форму и экипировку.
Фото: пресс-служба министерства молодежной политики и спорта Саратовской области Фото: пресс-служба министерства молодежной политики и спорта Саратовской области
Фото: пресс-служба министерства молодежной политики и спорта Саратовской области

Как сообщает пресс-служба областного министерства молодежной политики и спорта, спортшкола стала одним из участников федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография".

Фото: пресс-служба министерства образования Саратовской области
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- В этом году нам удалось обновить форму для футболистов. Выбрали самую лучшую, соответствующую федеральным стандартам. Также приобрели более 100 пар профессиональных бутсов для полевых игроков и вратарей,- рассказывает директор школы Андрей Потапов.

Кроме того, спортшкола смогла закупить новые мячи и сумки для хранения спортинвентаря. Всего на закупки потратили около трех миллионов рублей.

Как отметили в ведомстве, в этом году Министерство спорта России увеличило число базовых для региона видов спорта с 10 до 17. В новые базовые виды спорта в Саратовской области вошел и футбол.

Финансовую поддержку на развитие базовых видов спорта в этом году получат восемь областных спортивных организаций.

Благодаря нацпроекту в регионе не только закупается оборудование и экипировка для спортсменов, идет установка спортивных площадок для выполнения нормативов ГТО, строятся физкультурно-оздоровительные комплексы и бассейны.

В этом году проходит реконструкция стадионов в Петровском, Марксовском и Ртищевском районах.

Фото: пресс-служба министерства труда и соцзащиты Саратовской области
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Например, в Марксе на стадионе "Старт" установят новые трибуны и площадки для подвижных игр и занятий легкой атлетикой, полностью заменят футбольное поле и беговые дорожки, построят административный корпус.

- Можно сколько угодно говорить о необходимости вести здоровый образ жизни, но в этом мало смысла, если в городе отсутствует общедоступный стадион. В Марксе много горожан занимаются различными видами спорта. Для них реконструкция стадиона очень важна, - приводит пресс-служба областного министерства молодежной политики и спорта мнение жителя города Егора Андреева.

По словам министра молодежной политики и спорта Александра Абросимова, по нацпроекту в прошлом году Саратовская область получила более миллиарда рублей. В результате по итогам года уровень обеспеченности спортсооружениями саратовцев вырос до 68 процентов.

В регионах Спорт Спортивная жизнь Физкультура Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратовская область - лидер

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