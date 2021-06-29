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29.06.2021 07:38
Рубрика: Спорт

На старт международного ралли "Шелковый путь" в Омске выйдут 90 экипажей

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Омск готовится к старту международного ралли "Шелковый путь". Его участниками станут 90 экипажей автогонщиков из двадцати стран, в том числе шесть - из Монголии. В списке уже прибывших три команды Минского автозавода.
Фото: Министерство спорта Омской области Фото: Министерство спорта Омской области
Фото: Министерство спорта Омской области

1 июля на Соборной площади состоится торжественное открытие ралли. Старт будет дан 2 июля.

Фото: РИА НОВОСТИ
Белорусская команда примет участие в Международном ралли "Шелковый путь"

Маршрут соединит Россию и Монголию. Пройдет через Омск, Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск, Улгий, Ховд, Алтай, Баянхонгор и Улан-Батор.

Гонки пройдут в пяти категориях: мотоциклы, квадроциклы, багги, внедорожники и грузовики.

Завтра, 30 июня на полигонах танкового института и 242-го Учебного центра ВДВ пройдут тренировочные заезды.

- Наряду с прославленными фаворитами в ралли примет участие большое количество любителей, готовых испытать себя и добраться до финиша этого уникального приключения в Улан-Баторе 11 июля, - сообщили "РГ" в региональном минспорта.

Событие предполагает обширную культурно-спортивную программу. Омичи по случаю выпустили карманную карту-сувенир туристических достопримечательностей, который вручат всем гонщикам и гостям.

Международное ралли "Шелковый путь" проводится при поддержке президента РФ, правительства России, министерства спорта РФ. Курирует проект правительство Омской области.

Кстати

В рамках ралли в Омске и Новосибирске пройдет экологическая акция. Здесь организуют сбор пластика, а также автомобильных покрышек, которые после переработки пойдут на обустройство покрытий детских площадок.

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