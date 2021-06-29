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29.06.2021 11:57
Рубрика: Спорт

Российские баскетболисты 30 июня стартуют в олимпийском отборе в Хорватии

Текст: Илья Трисвятский
Наша мужская сборная под руководством главного тренера Сергея Базаревича 30 июня в хорватском Сплите проведет свой первый матч в рамках соревнований мировой олимпийской квалификации. Соперник - команда Мексики, жаркой страны кактусов, текилы и сомбреро.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

На Олимпиаду уже квалифицировались США, Испания, Франция, Австралия, Аргентина, Иран, Нигерия и на правах команды страны-организатора Япония. Оставшиеся четыре путевки получат победители стартовавших в понедельник мировых отборочных турниров в Сплите (Хорватия), Каунасе (Литва), Белграде (Сербия) и Виктории (Канада, штат Британская Колумбия). В каждом из этих соревнований должно было участвовать по шесть команд, разделенных на предварительных этапах на тройки, однако Сенегал в Белграде не сможет выступить из-за ковидных проблем.

Фото: fiba.basketball
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Второй оппонент России по подгруппе в Сплите - Германия. Здесь же в другой тройке соискателей путевки на Олимпиаду - хозяева площадки хорваты, Бразилия и Тунис. По две лучшие команды выйдут в полуфинал, а в Токио отберется только победитель решающего матча, запланированного на 4 июля.

Базаревич и генеральный менеджер сборной Сергей Панов, в 1990-х успешно игравшие за Россию вместе, при подготовке к олимпийской квалификации столкнулись с огромным количеством кадровых проблем. Здесь и травмы, и заболевания игроков COVID-19, и, что самое печальное, отказы баскетболистов по неубедительным причинам. "Состояние души такое", как метко и деликатно охарактеризовал Панов в недавнем интервью "РГ" отсутствие лидера БК "Химки" атакующего защитника по амплуа и признанного бомбардира по качеству игры Алексея Шведа.

При такой ситуации Базаревич в присущей ему смелой манере привлек для подготовки ряд молодых игроков, известных только узкому кругу специалистов. В итоге в боевой состав сборной для выступления в Хорватии попал Антон Карданахишвили из ЦСКА-2, выступавшего в клубном сезоне-2020/21 во втором дивизионе чемпионата России - Суперлиге 1.

Вот полный состав россиян: разыгрывающие и атакующие защитники - Евгений Бабурин, Иван Стребков, Артем Комолов (все - БК "Нижний Новгород"), Григорий Мотовилов ("Локомотив-Кубань", Краснодар), Иван Ухов (ЦСКА), Михаил Кулагин ("Енисей", Красноярск), Антон Карданахишвили (ЦСКА-2, D-2 - Суперлига 1); форварды - Андрей Воронцевич, Антон Астапкович (оба - БК "Нижний Новгород"), Семен Антонов (ЦСКА); центровые - Тимофей Мозгов ("Химки", Московская область), Владимир Ивлев ("Парма", Пермский край).

Комментарий

Сергей Базаревич, главный тренер сборной России:

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- Олимпийские игры - цель для любого спортсмена с начала карьеры. Нам, конечно, не хватает многих игроков. Но та группа ребят, которая приехала в Сплит, - это лучшие из возможных на сегодня. У нас хорошая комбинация молодых и опытных баскетболистов. Кто-то из них на бумаге может казаться не таким сильным, как другие, которых здесь нет. Но за счет желания и мотивации они способны принести команде больше. Мы в Хорватии не фавориты. Возможно, нам это на руку. Предстоит тяжелый турнир. Любое соревнование трудно выиграть, на любом уровне. А тут нужно стать первым, чтобы попасть в Токио. К тому же квалификация короткая, со всеми этими коронавирусными делами она отчасти превращается в лотерею. Полагаю, наши шансы такие же, как и у остальных. Выступление ребят в предшествующих поездке в Сплит товарищеских матчах меня в определенной мере удовлетворило. К тому же на турнир в Польше мы ездили неполным составом, уже после него к нам добавились победители Единой лиги из ЦСКА - Антонов и Ухов.

Где будем смотреть

30 июня, среда

"Матч ТВ"

17.25. Россия - Мексика. Прямая трансляция.

Спорт Баскетбол Спорт Олимпийские игры