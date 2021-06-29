Утвержден состав сборной России на Олимпиаду в Токио

Сегодня в здании Олимпийского комитета России (ОКР) состоялся исполком организации, на котором был утвержден состав нашей команды на Олимпиаду в Токио. Об этом сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.

"На заседании исполкома ОКР был утвержден состав сборной России на предстоящие XXII Олимпийские игры в Токио. В состав вошли 335 спортсменов, что больше на 50 человек по сравнению с Играми-2016. Плюс мы ждем выступление в квалификационном турнире наших баскетболистов, после чего полностью закроем окно заявок. Впервые в истории олимпийского движения в России произошло утверждение команды спустя не четыре года после предыдущих Игр, как это было всегда, а спустя пять лет. Команда утверждена, спортсмены имеют официальный статус. Надеемся, что в ближайшее время заключительный этап подготовки ребят пройдет в спокойной обстановке. С учетом тех мер, которые предпринимаются на спортбазах Минспорта, надеемся избежать заболеваний среди членов команды. Очень хочу, чтобы наши спортсмены в хорошем настроении поехали на Игры и воплотили свою олимпийскую мечту. Желаю им, чтобы те усилия, которые они положили на алтарь, принесли им медали Игр", - сказал Поздняков.

Напомним, Олимпийские игры-2020 пройдут в столице Японии с 23 июля по 8 августа.