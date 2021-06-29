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29.06.2021 20:21
Рубрика: Спорт

Впервые российская мужская пара выиграла чемпионат Европы по настольному теннису

Текст: Николай Долгополов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На личный чемпионат Европы по настольному теннису в Варшаву сборная Россия отправилась в сугубо мужском составе. Женская часть команды осталась дома. Таким образом, распались и наши пары в смешанном парном разряде, а из пяти видов программы россияне участвовали лишь в двух.

Фото: Charly TRIBALLEAU / AFP
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Зато как удачно! 281-я ракетка в классификации Лев Кацман и его напарник Максим Гребнев - аж 539-й номер, объединившись в мини-команду, сумели добраться до финала. Немногие верили в их успех. Ведь в последний раз медали в этом виде, и то серебряные, достались более именитым россиянам Александру Шивбаеву и Кириллу Скачкову ровно десять лет назад. Однако в финале российская пара обыграла польско-бельгийский дуэт Якуба Диаса и Седрика Нюйтинга в четырех сетах. Увы, в мужском одиночном Владимир Сидоренко дошел лишь до 1/16 финала. А чемпионом стал 40-летний ветеран из Германии Тимо Болл, выигравший Европу в 19-й раз. У женщин победила его соотечественница Петрисса Солья.

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