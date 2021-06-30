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30.06.2021 17:47
Рубрика: Спорт

Брагин признал ошибки в работе тренеров сборной России по хоккею на ЧМ

Текст: Максим Домчев
Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин признал, что его штаб допустил ошибки в управлении игрой на чемпионате мира в Риге. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В министерстве спорта состоялось заседание экспертного совета, посвященное итогам хоккейного сезона-2020/21 и подготовке национальной команды к выступлению на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Брагин рассказал об ошибке в матче против Канады на ЧМ по хоккею

С подробным докладом о работе тренерского штаба выступил Валерий Брагин. Он отметил, что, несмотря на пандемию, удалось полноценно провести все четыре запланированных сбора. В 12 матчах Еврохоккейтура сборная одержала десять побед подряд, что является рекордом. Брагин добавил, что с учетом всех турниров ведущие хоккеисты страны провели 70-85 матчей за сезон.

По его словам, из-за травм перед чемпионатом мира сборная лишилась ряда ключевых игроков и по ходу турнира ряд хоккеистов получили повреждения. Тренер признался, что в управлении игрой на чемпионате мира его штабом были допущены ошибки, и они будут исправлены при подготовке к Олимпийским играм.

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