Брагин признал ошибки в работе тренеров сборной России по хоккею на ЧМ

В министерстве спорта состоялось заседание экспертного совета, посвященное итогам хоккейного сезона-2020/21 и подготовке национальной команды к выступлению на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

С подробным докладом о работе тренерского штаба выступил Валерий Брагин. Он отметил, что, несмотря на пандемию, удалось полноценно провести все четыре запланированных сбора. В 12 матчах Еврохоккейтура сборная одержала десять побед подряд, что является рекордом. Брагин добавил, что с учетом всех турниров ведущие хоккеисты страны провели 70-85 матчей за сезон.

По его словам, из-за травм перед чемпионатом мира сборная лишилась ряда ключевых игроков и по ходу турнира ряд хоккеистов получили повреждения. Тренер признался, что в управлении игрой на чемпионате мира его штабом были допущены ошибки, и они будут исправлены при подготовке к Олимпийским играм.