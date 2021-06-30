Даниил Медведев вышел во второй круг Уимблдона

Россиянин Даниил Медведев стартовал с победы на Уимблдоне: он обыграл в четырех сетах немца Яна-Леннарда Штруффа - 6:4, 6:1, 4:6, 6:7. Следующим соперником Медведева станет либо японец Ясутака Утияма, либо испанец Карлос Алькарас-Гарфия.

За несколько дней до старта Уимблдона Даниил завоевал первый трофей в карьере на траве, став лучшим на Мальорке. Не сказать, что такой результат вызвал удивление, но россиянин никогда не питал особых симпатий к этому покрытию.

Что интересно, в середине июня Медведев не сумел пробиться во второй круг турнира в Галле, уступив как раз Штруффу. По ходу поединка Даниил не раз выплескивал эмоции. Во втором сете он стал критиковать травяное покрытие: "Почему здесь такой плохой отскок?" Чуть позже россиянин прокричал супруге, сидевшей на трибуне, что это самый ужасный матч в его жизни. Завершилось все брошенной на корт ракеткой по окончании игры.

Затем, как уже было сказано ранее, была победа на Мальорке. Что будет на Уимблдоне, пока сложно предсказывать. В любом случае у Медведева есть шанс не только завоевать первый "Шлем" в карьере, но стать лидером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обойдя Новака Джоковича.

Сейчас отрыв Джоковича составляет 1833 очка. Однако в Лондоне Новак заработать ничего не может, поскольку он является действующим победителем турнира. Даниилу же нужно защитить всего 90 очков за третий круг в 2019 году. Сейчас рейтинг частично заморожен, так что оба теннисиста при любых раскладах сохранят половину очков за 2019 год. Если списать оставшиеся, то перед стартом Уимблдона Джокович был впереди Медведева на 878 очков.

Лучшим результатом Медведева на Уимблдоне остается участие в третьем раунде в 2019 году

Существуют два сценария, при которых Даниил может стать первой ракеткой мира уже в июле. Первый - если Джокович проиграет в финале и при этом сам Медведев будет у него в соперниках. Второй - Новак сходит с дистанции на стадии полуфинала или раньше. В таком случае россиянину для превращения в лидера рейтинга достаточно будет выйти в финал.

- Я просто стараюсь быть лучшей версией себя. Моя цель в каждом соревновании - победа. А там уже посмотрим, - отметил на пресс-конференции перед Уимблдоном Медведев.