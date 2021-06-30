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30.06.2021 23:16
Рубрика: Спорт

Хачанов вышел в третий круг Уимблдона

Текст: Максим Домчев
Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий раунд Уимблдона. А вот для Аслана Карацева неудачей обернулся стартовый матч.
Фото: EPA-EFE/YOAN VALAT Фото: EPA-EFE/YOAN VALAT
Фото: EPA-EFE/YOAN VALAT

Очередной игровой день на Уимблдоне по-разному сложился для представителей России. Карен Хачанов в матче второго круга встречался с представителем Беларуси Егором Герасимовым. Россиянин сумел уверенно выиграть первый сет- 6:1, сломил сопротивление оппонента на тай-брейке - 7:6, а затем довел дело до победы - 6:3.

Фото: Adrian DENNIS / AFP
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За выход в 1/8 финала Уимблдона Хачанов сыграет с победителем матче между американцем Фрэнсисом Тиафо и канадцем Вашеком Поспишилом.

Добилась победы и Людмила Самсонова. Во втором круге она встречалась с американкой Джессикой Пегулой. Россиянка оказалась сильнее в трех партиях - 6:4, 3:6, 6:3. В следующем поединке она сыграет с победительницей встречи между двумя спортсменками из США Кристи Анн и Слоан Стивенс.

Барьер первого круга преодолела Дарья Касаткина. Она переиграла в трех партиях румынку Патрисию-Марию Циг - 6:0, 3:6, 6:3. Следующая соперница определится в матче между Лейлой Фернандес из Канады и Еленой Остапенко из Латвии.

Не обошлось и без потерь. Аслан Карацев в трех сетах проиграл французу Жереми Шарди - 6:7 (4:7), 6:7 (6:8), 3:6. Вера Звонарева уступила Иге Свентек из Польши - 1:6, 3:6, а Екатерина Александрова - спортсменке из Колумбии Марии-Камиле Осорио-Серрано - 5:7, 2:6. Виталия Дьяченко выбыла, уступив британке Эмме Радукану - 6:7, 0:6.

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