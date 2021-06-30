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30.06.2021 17:35
Рубрика: Спорт

ИСУ внес изменения в правила для фигуристов и конькобежцев

Текст: Николай Долгополов

Международный Союз конькобежцев переживает, впрочем, как и все мы, нелегкие времена. В 2020 году Международный Конгресс ИСУ был отменен из-за пандемии. Конгресс-2021 в Таиланде, который должен был пройти с 31 мая по 4 июня, не состоялся, как деликатно написано в сообщении ИСУ, из-за ведущейся по всему миру кампании вакцинации и возникших трудностей с передвижением и получением виз.

Фото: iStock
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Поэтому Совет ИСУ принял решение проголосовать за присланные членами организации предложения в онлайн-формате, что и было сделано в период с 15 по 22 июня.

Нельзя назвать принятые поправки революционными. Но одна все же вызывает улыбку. В официальных правилах ИСУ спортсменок называли "леди". Это слово особенно подходило к фигуристкам, да и к стройным конькобежкам тоже. Теперь "леди" исчезнут из свода правил, уступив место "женщинам". Тем самым, как полагают в ИСУ, будет установлено полное гендерное равенство между спортсменами. Нехватки которого, признаться, и раньше не ощущалось. Просто ИСУ отдал дань теперешней "гендерной моде".

Еще одно изменение: член комиссии спортсменов ИСУ будет избираться теперь и в его высший руководящий орган - Совет.

Довольно важно, что теперь чемпионаты мира будут отдаваться на временной основе национальным федерациям и городам за четыре года до их проведения. По предположениям ИСУ, раннее назначение даст возможность организаторам осуществить маркетинг и продвижение чемпионата на более высоком уровне.

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