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30.06.2021 22:20
Рубрика: Спорт

Плачь, Криштиану

Сборная Португалии впервые за 37 лет не примет участия в четвертьфинале чемпионата Европы. Криштиану Роналду и компания покинули соревнования, проиграв Бельгии в 1/8 финала со счетом 0:1.
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Неделя № 142(8493)

Не исключено, что этот Евро был последним в карьере для Роналду. И дело не только в солидном по футбольным меркам возрасте (36 лет), но и немалой доле критики, которая обрушилась на форварда "Ювентуса".

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Очередную волну негодования среди португальских болельщиков вызвал поступок Криштиану по окончании встречи с бельгийцами: как и в конце марта в матче квалификации чемпионата мира-2022 с Сербией, Роналду бросил повязку на поле.

- Криштиану Роналду не уважает повязку капитана сборной Португалии. Кажется, он всегда выбрасывает ее, когда расстраивается.

Роналду вновь бросил капитанскую повязку. Полное неуважение к своей стране и болельщикам, - пишут фанаты португальцев в социальных сетях.

Если в поражении португальцев от бельгийцев нет ничего неожиданного, то вылет Франции в 1/8 финала Евро стал настоящей сенсацией. Чемпионы мира-2018 вели в счете 3:1 за десять минут до конца встречи со Швейцарией. Несмотря на столь солидное преимущество, французы умудрились его растерять (3:3), а затем и проиграть в серии пенальти (4:5).

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