Плачь, Криштиану
Не исключено, что этот Евро был последним в карьере для Роналду. И дело не только в солидном по футбольным меркам возрасте (36 лет), но и немалой доле критики, которая обрушилась на форварда "Ювентуса".
Очередную волну негодования среди португальских болельщиков вызвал поступок Криштиану по окончании встречи с бельгийцами: как и в конце марта в матче квалификации чемпионата мира-2022 с Сербией, Роналду бросил повязку на поле.
- Криштиану Роналду не уважает повязку капитана сборной Португалии. Кажется, он всегда выбрасывает ее, когда расстраивается.
Роналду вновь бросил капитанскую повязку. Полное неуважение к своей стране и болельщикам, - пишут фанаты португальцев в социальных сетях.
Если в поражении португальцев от бельгийцев нет ничего неожиданного, то вылет Франции в 1/8 финала Евро стал настоящей сенсацией. Чемпионы мира-2018 вели в счете 3:1 за десять минут до конца встречи со Швейцарией. Несмотря на столь солидное преимущество, французы умудрились его растерять (3:3), а затем и проиграть в серии пенальти (4:5).
Бельгия попытается в третий раз в истории выйти в полуфинал Евро 20:18
В пятницу сборная Бельгии сыграет с Италией в матче четвертьфинальной стадии чемпионата Европы. Многие эксперты считают именно эти команды главными фаворитами соревнований. В предыдущей стадии что одни, что другие подтвердили свой статус, обыграв Португалию и Австрию
Кто из игроков может пропустить решающие матчи Евро из-за "горчичников" 18:58
Накануне поединков 1/4 финала Евро-2020 у болельщиков возникли вопросы: кто из игроков может пропустить решающие матчи из-за "горчичников"? За сколько карточек положена дисквалификация? "РГ" обратилась в пресс-службу УЕФА, которая дала пояснения
РФС признал работу Черчесова на Евро-2020 неудовлетворительной 13:08
Технический комитет Российского футбольного союза признал работу главного тренера сборной Станислава Черчесова на Евро-2020 неудовлетворительной. При этом наставнику команды оказано доверие в дальнейшей работе