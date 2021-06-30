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30.06.2021 17:31
Рубрика: Власть

Путин поручил защитить права спортсменов от произвола

Текст: Кира Латухина
Тема политизации спорта никуда не ушла, права российских спортсменов должны быть защищены от произвола, от решений, которые отдельные страны пытаются навязать всему миру. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с олимпийской сборной России.

"Особое внимание мы обязательно уделим и дипломатической, юридической поддержке российских спортсменов, тренеров в ходе Олимпиады", - заверил Владимир Путин. "Тема политизации спорта, к сожалению, по-прежнему актуальна, никуда не ушла из повестки. Права, интересы наших атлетов должны быть защищены от любого произвола, в том числе от решений, которые отдельные страны пытаются навязывать всему миру далеко за пределами своих национальных юрисдикций", - подчеркнул он, попросив коллег из профильных структур обратить на это особое внимание.

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"Это навязывание своего права за пределами своих границ не только привлекает наше внимание и вызывает какое-то недовольство, но и во всем мире, и в самом антидопинговом агентстве, - рассказал президент. - Мы уверены, в конце концов правда, добрая воля обязательно возьмут верх".

"Олимпийское движение всегда отличалось открытостью, равноправием, справедливостью. И мы обязаны сохранить эти высокие ценности для будущих поколений спортсменов. Россия все будет для этого делать. Вместе с миллионами, без преувеличения, наших единомышленников в других странах, которые осознают истинную значимость спорта для каждого человека и всего человечества в целом", - заключил Путин.

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