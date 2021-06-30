Путин поручил защитить права спортсменов от произвола

"Особое внимание мы обязательно уделим и дипломатической, юридической поддержке российских спортсменов, тренеров в ходе Олимпиады", - заверил Владимир Путин. "Тема политизации спорта, к сожалению, по-прежнему актуальна, никуда не ушла из повестки. Права, интересы наших атлетов должны быть защищены от любого произвола, в том числе от решений, которые отдельные страны пытаются навязывать всему миру далеко за пределами своих национальных юрисдикций", - подчеркнул он, попросив коллег из профильных структур обратить на это особое внимание.
"Это навязывание своего права за пределами своих границ не только привлекает наше внимание и вызывает какое-то недовольство, но и во всем мире, и в самом антидопинговом агентстве, - рассказал президент. - Мы уверены, в конце концов правда, добрая воля обязательно возьмут верх".
"Олимпийское движение всегда отличалось открытостью, равноправием, справедливостью. И мы обязаны сохранить эти высокие ценности для будущих поколений спортсменов. Россия все будет для этого делать. Вместе с миллионами, без преувеличения, наших единомышленников в других странах, которые осознают истинную значимость спорта для каждого человека и всего человечества в целом", - заключил Путин.