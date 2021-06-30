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30.06.2021 13:22
Рубрика: Спорт

В Тульской области создадут велосипедные хайвеи

Текст: Елена Шулепова (Тула)

Тульскую область опутают велодорожками, для начала построят два велохайвея. Велосипедную идею туляков для программы развития региона до 2026 года поддержали губернатор и спикер облдумы, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Велосипедисты Тульской области предложили концепцию развития велотранспортной инфраструктуры в регионе. Начать предлагают с создания велотранспортного хайвея "Лев Толстой". Это велодорожка протяженностью 21 километр от Тульского кремля до музея-усадьбы "Ясная Поляна". Второй хайвей назвали "Дон" - он связан с городом Новомосковск, где находится исток Дона.

Идею поддержал президент Федерации велосипедного спорта Тульской области Валерий Гриньковский. По его словам, при наличии развитой велоинфраструктуры все больше людей будут пересаживаться на двухколесный транспорт как минимум для поездок по городу.

Спикер облдумы Николай Воробьев поддержал идею, заявив, что готов выступить с соответствующей законодательной инициативой. Он также предложил на площадке партии "Единая Россия" создать рабочую группу, которая займется разработкой программы развития велосипедной инфраструктуры и подготовкой нормативной базы.

Ранее жителям области было предложено вносить свои пожелания для разработки Программы развития региона. Авторы лучших идей представили свои проекты на встрече с губернатором области Алексеем Дюминым. От имени велосообщества концепцию велотранспортных хайвеев представил Евгений Шведков. Губернатору предложение понравилось. По его словам, это и для здоровья полезно, и будет способствовать созданию современной городской среды. Губернатор поручил правительству региона принять участие в рабочей группе.

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