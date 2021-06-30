В разных частях света стартовала мужская олимпийская квалификация по баскетболу. На кону - четыре путевки на Игры в Токио. В числе соискателей - и сборная России.

Андрей Воронцевич (на первом плане) - один из тех, на кого сборная всегда может положиться. Фото: РИА Новости

Олимпийское "золото" разыграют 12 команд. Из них участие в главном турнире гарантировали себе восемь: это сборные Японии (на правах хозяйки), США, Аргентины, Испании, Франции, Нигерии, Ирана и Австралии. Чтобы вы понимали масштаб конкуренции, на четыре оставшихся места претендуют 24 (!) команды.

Путевки разыгрываются в четырех независимых турнирах. По шесть команд в каждом разбиты на две группы. Из каждого трио выйдут по две лучшие сборные, которые в формате плей-офф полуфиналы-финал определят того, кто поедет в Токио.

Турнир, в который попала сборная России, пройдет в хорватском Сплите. Нашими соперниками по мини-группе в результате жеребьевки стали сборные Мексики и Германии. В другом трио - хозяева турнира хорваты, Бразилия и Тунис.

Напомним, право сыграть в олимпийской квалификации команда Сергея Базаревича завоевала, войдя в число 16 лучших сборных по итогам чемпионата мира-2019. А на ЧМ наши попали, заняв четвертое место на Евробаскете-2017. Тогда будущее сборной казалось если не безоблачным, то имеющим вполне четкие перспективы. Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко говорил, что в своем оптимальном виде сборная России входит в четверку сильнейших команд Старого Света. Проблема в том, что с 2017 года в этом виде сборная так и не собралась.

На чемпионат мира Базаревич не досчитался травмированных Алексея Шведа, Джоэля Боломбоя, Тимофея Мозгова, Дмитрия Хвостова и Дмитрия Кулагина - лидеров команды образца Евробаскета-2017. Но тогда была уверенность, что уж к олимпийской квалификации все будут в строю. Действительность оказалась куда более жестокой. Из пропустивших чемпионат мира в заявке на квалификацию только Тимофей Мозгов. И то человек вернулся на паркет после двух лет операций и мучительного восстановления: понятно, что его нынешняя форма далека от идеальной. Алексей Швед, на которого был особый расчет, карьеру в национальной команде закончил. То же самое касается и, казалось бы, вечного Виталия Фридзона.

Из-за травмы в квалификации не сыграет Дмитрий Хвостов. Снова нездоров Боломбой. Не будет в коман­де и Дмитрия Кулагина, пропустившего весь сезон из-за контрактных дел. В расположении сборной Дима побывал, но только для того, чтобы понять: к интенсивным нагрузкам здесь и сейчас он не готов.

К прежним потерям добавились новые. Из-за коронавируса в самый неподходящий момент из обоймы выпал капитан ЦСКА Никита Курбанов. Плюс в Сплит вдруг отказался ехать Андрей Зубков, сославшись на свою физическую форму.

В итоге Сергею Базаревичу пришлось мастерить коман­ду из тех игроков, что были доступны. Сборная России на этом турнире не фаворит: букмекеры ставят на топовую Хорватию, крепких немцев и мексиканцев. Но Базаревич уже доказывал, что умеет выстраивать команды, способные удивлять.

Состав сборной России

Защитники: Евгений Бабурин ("Нижний Новгород"), Григорий Мотовилов ("Локомотив-Кубань"), Антон Карданахишвили (ЦСКА-2), Иван Ухов (ЦСКА), Иван Стребков ("Нижний Новгород"), Михаил Кулагин ("Енисей"), Артем Комолов ("Нижний Новгород").

Форварды: Семен Антонов (ЦСКА), Андрей Воронцевич ("Нижний Новгород"), Антон Астапкович ("Нижний Новгород").

Центровые: Владимир Ивлев ("Парма"), Тимофей Мозгов ("Химки").

Где будем смотреть

"Матч ТВ", 30 июня

17.30. Россия - Мексика. Прямая трансляция

1 июля

17.30. Россия - Германия. Прямая трансляция.