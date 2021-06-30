Рублев впервые в карьере вышел в третий круг Уимблдона

Российский теннисист Андрей Рублев пробился в третий круг Уимблдона. Пока это лучший результат на этом турнире в его карьере.

В матче второго круга седьмая ракетка мира из России встречался с представителем ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом. Южноафриканец занимает 51-ю строчку в рейтинге и серьезными успехами на турнирах Большого шлема похвастать не может.

В первом сете превосходство Рублева было очевидным. Россиянин играл быстрее, мощнее и точнее. И, как результат, выиграл его со счетом 6:1. Вторая партия сложилась по схожему сценарию, только на этот раз Харрису удалось взять два гейма. И лишь в третьей партии он навязал борьбу, но при счете 5:5 россиянин выиграл два решающих гейма, а с ними и матч - 7:5.

Для Рублева выход в третий круг пока является лучшим достижением на Уимблдоне. В борьбе за выход в 1/8 финала он встретится с итальянцем Фабио Фоньини.