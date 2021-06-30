Сборная РФ по баскетболу проиграла Мексике в отборе к ОИ-2020

Мужская сборная России по баскетболу проиграла в стартовом матче олимпийской квалификации команде Мексики - 64:72.

В хорватском Сплите стартовал олимпийский квалификационный турнир за право выступить на Играх в Токио. В стартовом матче российская команда встречалась со сборной Мексики.

Команда Сергея Базаревича в первой четверти уступила сопернику лишь два очка. Но во второй 10-минутке показалось, что игра у команды наладилась. Россияне уверенно выиграли ее с разницей в семь очков.

После перерыва подопечные Базаревича перестали попадать в кольцо соперника, растеряв все преимущество. А мексиканцы продолжили успешно атаковать и перед последней четвертью вели с разницей в 7 очков.

Отыграться россияне не сумели, уступив 64:72. Теперь для выхода из группы сборной России нужна победа над командой Германии с разницей в 8 очков и более. Матч пройдет 1 июля.