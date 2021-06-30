УЕФА официально отменил правило выездного гола во всех соревнованиях под своей эгидой. Решение вступит в силу с сезона-2021/22.

Отныне при равном счете по итогам двухматчевого противостояния игра будет переходить в дополнительное время. Правило выездного гола, которое УЕФА внедрил в 1965 году, применялось в Лиге чемпионов, Лиге Европы, а также в плей-офф квалификации первенства Европы. Согласно этому пункту, в случае ничейного счета по итогам двух встреч раунда на вылет дальше проходил клуб, забивший больше на чужом поле.

По словам президента УЕФА Александера Чеферина, правило выездного гола сдерживало домашние команды от атакующего футбола. Он считает верным решение исполнительного комитета организации об изменении правил.

- Будет справедливо сказать, что фактор своего поля уже не настолько значителен, как прежде. Принимая во внимание единообразие игрового стиля в Европе, а также множество различных факторов, которые привели к снижению преимущества домашнего газона, исполнительный комитет УЕФА принял верное решение согласиться с точкой зрения, что гол на выезде больше не должен иметь больший вес, чем мяч, забитый дома, - приводит слова Чеферина официальный сайт УЕФА.

Ранее Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), регулирующий правила футбола, внес корректировки в правило определения офсайда.

Теперь плечо не считается частью руки при игре рукой. Следовательно, плечо - часть тела, с помощью которой можно по правилам забить мяч, и поэтому оно должно учитываться при определении положения вне игры.

Досье "РГ"

Правило выездного гола - это метод определения победителя в соревнованиях по футболу и другим игровым видам спорта (к примеру, в гандболе), используемый для разрешения ситуации, при которой две соперничающие команды, встретившиеся на стадии плей-офф, завершили двухматчевую дуэль вничью. Согласно данному правилу, действовавшему в футболе с 1965 года, если общий счет забитых мячей по итогам двух поединков был равным, дальше проходил клуб, футболисты которого забили больше мячей в гостях. Многие эксперты считали это правило несправедливым. Были примеры, когда соперники провели оба матча на одном и том же стадионе. Как пример - полуфинал Лиги чемпионов в 2003 году между "Интером" и "Миланом". Обе игры закончились вничью - 0:0 и 1:1. Победа была присуждена "Милану", поскольку во второй встрече арена "Сан-Сиро" для "россонери" считалась "чужой".