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30.06.2021 22:17
Рубрика: Спорт

Забивать надо везде

Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Неделя № 142(8493)
УЕФА официально отменил правило выездного гола во всех соревнованиях под своей эгидой. Решение вступит в силу с сезона-2021/22.
Фото: REUTERS/Bernadett Szabo Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Отныне при равном счете по итогам двухматчевого противостояния игра будет переходить в дополнительное время. Правило выездного гола, которое УЕФА внедрил в 1965 году, применялось в Лиге чемпионов, Лиге Европы, а также в плей-офф квалификации первенства Европы. Согласно этому пункту, в случае ничейного счета по итогам двух встреч раунда на вылет дальше проходил клуб, забивший больше на чужом поле.
В УЕФА остались довольны организацией Евро-2020

По словам президента УЕФА Александера Чеферина, правило выездного гола сдерживало домашние команды от атакующего футбола. Он считает верным решение исполнительного комитета организации об изменении правил.

- Будет справедливо сказать, что фактор своего поля уже не настолько значителен, как прежде. Принимая во внимание единообразие игрового стиля в Европе, а также множество различных факторов, которые привели к снижению преимущества домашнего газона, исполнительный комитет УЕФА принял верное решение согласиться с точкой зрения, что гол на выезде больше не должен иметь больший вес, чем мяч, забитый дома, - приводит слова Чеферина официальный сайт УЕФА.

Ранее Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), регулирующий правила футбола, внес корректировки в правило определения офсайда.

Теперь плечо не считается частью руки при игре рукой. Следовательно, плечо - часть тела, с помощью которой можно по правилам забить мяч, и поэтому оно должно учитываться при определении положения вне игры.

Досье "РГ"

Правило выездного гола - это метод определения победителя в соревнованиях по футболу и другим игровым видам спорта (к примеру, в гандболе), используемый для разрешения ситуации, при которой две соперничающие команды, встретившиеся на стадии плей-офф, завершили двухматчевую дуэль вничью. Согласно данному правилу, действовавшему в футболе с 1965 года, если общий счет забитых мячей по итогам двух поединков был равным, дальше проходил клуб, футболисты которого забили больше мячей в гостях. Многие эксперты считали это правило несправедливым. Были примеры, когда соперники провели оба матча на одном и том же стадионе. Как пример - полуфинал Лиги чемпионов в 2003 году между "Интером" и "Миланом". Обе игры закончились вничью - 0:0 и 1:1. Победа была присуждена "Милану", поскольку во второй встрече арена "Сан-Сиро" для "россонери" считалась "чужой".

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