Карасев назначен резервным судьей на четвертьфинал Евро Чехия - Дания

Россиянин Сергей Карасев назначен резервным арбитром на матч четвертьфинала чемпионата Европы-2020 между сборными Чехии и Дании по футболу.

Обслуживать матч в поле будет бригада из Нидерландов во главе с Бьорном Кюйперсом. Его помощниками станут соотечественники Сандер ван Рукел и Эрвин Зайнстра. Встреча между командами Чехии и Дании состоится 3 июля в Баку.

Карасев на нынешнем чемпионате Европы уже второй раз получает назначение четвертым арбитром. До этого он работал в этой роли на матче группового этапа Евро между сборными Австрии и Северной Македонии.

Еще на счету Карасева два матча группового раунда в качестве главного арбитра, Италия - Швейцария и Германия - Венгрия, а также игра 1/8 финала плей-офф Чехия - Нидерланды.