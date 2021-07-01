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01.07.2021 19:13
Рубрика: Спорт

Медведев вышел в третий круг Уимблдона

Текст: Максим Домчев
Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдонского теннисного турнира, уверенно переиграв испанца Карлоса Алькараса-Гарфию.
Фото: Ben STANSALL / AFP Фото: Ben STANSALL / AFP
Фото: Ben STANSALL / AFP

В матче второго круга Медведеву в соперники достался испанец Карлос Алькарас-Гарфия, занимающий в табели о рангах 75-ю строчку. Ранее на турнирах Большого шлема он не добивался каких-либо примечательных результатов.

Фото: PA Images via Reuters Connect
Рублев впервые в карьере вышел в третий круг Уимблдона

Не стал исключением и нынешний Уимблдон. Медведев подошел к матчу в статусе явного фаворита. Но в первом сете все же пришлось потратить немного сил и нервов, поскольку испанец старался цепляться за каждый мяч. В итоге россиянин сумел преодолеть сопротивление - 6:4. После этого Алькарас-Гарфия сломался психологически. Медведев доминировал на корте, отдав сопернику в двух последующих партиях всего три гейма - 6:1, 6:2.

В третьем круге первая ракетка России встретится с победителем матча между хорватом Марином Чиличем и французом Бенжаменом Бонзи.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема"