В Москве официально открылся экипировочный центр для спортсменов, которые будут представлять нашу страну на предстоящих Олимпийских играх в Токио.

Чем ближе Олимпиада, тем плотнее череда событий и мероприятий, ее предваряющих. В начале недели Олимпийский комитет России утвердил состав нашей сборной на Игры, а уже вчера первые спортсмены получили форму, в которой отправятся в Токио.

Строго говоря, самыми первыми клиентами экипировочного центра стали пловцы, приехавшие одеваться во все олимпийское за день до официального открытия. Сотрудникам нужно было подобрать форму аж для 50 человек: такой мощной загрузки в центре уже не ожидается, хотя ежедневно до 17 июля сюда будут приезжать по две-три спортивных федерации. А всего в экипировочном центре побывают 705 человек.

В день официального открытия экипироваться выпало дзюдоистам. Каждый спортсмен в итоге получит по 60 наименований одежды и предметов, поэтому процесс экипировки небыстрый. Чтобы облегчить спортсменам жизнь, к каждому из них приставлен персональный сотрудник. Если стандартные размеры одежды кому-то вдруг не подходят - не беда. Наготове швейные машины, так что экипировку оперативно подгоняют под нужные параметры.

Дзюдоисты, кажется, немного смущены обилием телекамер и объективов, но видно, что с новой формой они знакомятся с энтузиазмом. Вице-чемпиону мира-2019 Ниязу Ильясову, например, нравится парадный комплект, а бронзовый призер Рио-2016 Наталья Кузютина среди прочих достоинств экипировки отмечает ее практичность: "Знаете, с возрастом за модой уже не гонишься, главное, чтобы было удобно".

Станислав Поздняков: Для меня Олимпиада в Токио будет уже десятой в разных ипостасях, и хочу сказать, что это одна из самых удачных экипировок

Старший тренер мужской сборной Хасанби Таов никак не хочет вылезать из строгого черного костюма, но у него, как и у других дзюдоистов, еще будет возможность покрасоваться в обновках. Жаль только не на Церемонии открытия. График прибытия (очень строгий из-за ковида) и расписание соревнований не позволяют.

Примерочную кутерьму ненадолго прерывает приезд президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, которому импровизированную экскурсию проводит основатель и руководитель бренда-экипировщика Анастасия Задорина.

"Хотел бы поблагодарить наших партнеров за прекрасную экипировку, - вот слова Позднякова по итогам осмотра. - Я уже получаю первые отзывы от спортсменов. Отзывы эти положительные с точки зрения качества, удобства экипировки, а некоторые - просто восхищенные. Отдельные элементы экипировки уже успели снискать и большой интерес, и уважение. Хотел бы отметить ее количество: более 60 наименований. Предстоящая Олимпиада для меня будет уже десятой в разных ипостасях, но хочу сказать, что эта одна из самых удачных и самых обширных по количеству экипировок. Спортсмены, которые готовились к Играм даже не четыре года, а все пять, безусловно, заслужили такое внимание экипировщика и Олимпийского комитета России".

- Вы уже экипировались? - интересуюсь у Станислава Алексеевича.

- Нет, но я встал в очередь. Все строго, все по списку, без каких-либо преференций.

- Мы начнем со спортсменов, а потом очередь дойдет и до Станислава Алексеевича. Все самое лучшее, - вступает в разговор Задорина.

- Мне лучшее необязательно. Мне все как и всем, - отвечает Поздняков.

Но сомнений нет, все самое лучшее будет у каждого российского олимпийца.