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01.07.2021 08:46
Рубрика: Спорт

Делай жим

Текст: Ирина Никитина (Югра)
Российская газета - Неделя - Урал № 142(8493)
Новый рекорд России по отжиманию среди детей установил десятилетний Ильман Хаджимурадов из поселка Федоровского Сургутского района. За три с половиной часа мальчик за один подход, не отрывая рук от пола, выполнил упражнение 5713 раз, что на тысячу больше, чем у предыдущего чемпиона из Чечни Арби Якубова - в 2019 году тот сделал 4874 отжимания.

Непростое даже для взрослого человека достижение в прямом эфире зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. Оно, по сути, является и новым на мировом уровне, но в условиях пандемии для подтверждения результата пригласить в Югру зарубежных специалистов не удалось.

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Родные вспоминают, что Ильман держался, как опытный спортсмен: стойко переносил жару, позволил разрезать на себе футболку (снять ее обычным способом было невозможно), пил из трубочки по регламенту и не нарушал угол в 90 градусов.

По словам тренера Амара Асадова, его ученик изначально хотел отжаться 5,5 тысячи раз, но неожиданно увлекся и смог бы даже больше, да побоялся повредить руки.

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