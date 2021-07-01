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01.07.2021 07:55
Рубрика: Спорт

"Тампа-Бэй" выиграла второй матч финала Кубка Стэнли

Текст: Максим Домчев
Вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский. Фото: REUTERS/Douglas DeFelice Вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский. Фото: REUTERS/Douglas DeFelice
Вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский. Фото: REUTERS/Douglas DeFelice

Успех действующим обладателям этого трофея принесла невероятная игра российского голкипера Андрея Василевского. Второй матч финальной серии Кубка Стэнли доказал, что в НХЛ явно ошиблись, не отдав голкиперу "молний" Андрею Василевскому приз лучшего вратаря регулярного сезона.

Фото: AP Photo/Phelan Ebenhack
Дубль Кучерова помог "Тампа-Бэй" выиграть первый матч финала Кубка Стэнли

В первом периоде командам не удалось открыть счет - вратари действовали выше всяких похвал.

Но на седьмой минуте второго периода форвард "Тампы" Энтони Чирелли все же пробил Кэри Прайса. Но через четыре минуты "Монреаль" отыгрался после точного броска Ника Судзуки. За две секунды до сирены Блэйк Коулмэн снова вывел "молний" вперед.

"Монреаль" ринулся отыгрываться в заключительном периоде, но все их надежды перечеркнул великолепный Василевский, отражавший один бросок за другим. Гол все же состоялся, но в ворота "Монреаля". Точку в матче поставил Ондржей Палат.

А лучшим игроком встречи, безусловно, стал Василевский, отразивший 42 броска из 43.

Счет финальной серии стал 2:0.

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