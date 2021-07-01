"Тампа-Бэй" выиграла второй матч финала Кубка Стэнли

Успех действующим обладателям этого трофея принесла невероятная игра российского голкипера Андрея Василевского. Второй матч финальной серии Кубка Стэнли доказал, что в НХЛ явно ошиблись, не отдав голкиперу "молний" Андрею Василевскому приз лучшего вратаря регулярного сезона.

В первом периоде командам не удалось открыть счет - вратари действовали выше всяких похвал.

Но на седьмой минуте второго периода форвард "Тампы" Энтони Чирелли все же пробил Кэри Прайса. Но через четыре минуты "Монреаль" отыгрался после точного броска Ника Судзуки. За две секунды до сирены Блэйк Коулмэн снова вывел "молний" вперед.

"Монреаль" ринулся отыгрываться в заключительном периоде, но все их надежды перечеркнул великолепный Василевский, отражавший один бросок за другим. Гол все же состоялся, но в ворота "Монреаля". Точку в матче поставил Ондржей Палат.

А лучшим игроком встречи, безусловно, стал Василевский, отразивший 42 броска из 43.

Счет финальной серии стал 2:0.