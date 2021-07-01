В Москве открылся экипировочный центр для олимпийской сборной России

В торговом центре на столичном стадионе "Динамо" состоялось официальное открытие экипировочного центра для спортсменов, которые представят Россию на предстоящих летних Олимпийских играх в Токио.

Торжественную церемонию провели президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и основательница и руководительница бренда-экипировщика Анастасия Задорина.

"Хотел бы поблагодарить наших партнеров за прекрасную экипировку, которую мы сегодня наблюдаем. Я уже получаю первые отзывы от спортсменов, членов нашей олимпийской команды. Отзывы эти положительные с точки зрения качества, удобства экипировки, а некоторые - просто восхищенные. Отдельные элементы экипировки уже пользуются большим интересом, уважением. Использование этой экипировки нашими спортсменами не ограничится только Олимпийскими играми. Вы сможете и потом увидеть наших спортсменов, наших олимпийцев на улице и на спортивных объектах в этой удобной экипировке", - заявил Поздняков.

"Хотел бы отметить ее количество: более 60 наименований. Предстоящая Олимпиада для меня будет уже десятой в разных ипостасях, но хочу сказать, что это одна из самых удачных и самых массовых по количеству экипировок. Спортсмены, которые готовились к Играм даже не четыре года, а все пять, безусловно заслужили такое внимание экипировщика и Олимпийского комитета России", - добавил он.

Задорина рассказала, что "всего будет экипировано 705 человек: это спортсмены, члены делегаций", и пожелала "им всем удачи". "Экипировочный центр будет работать до 17 июля. Каждый день здесь будет экипироваться порядка двух-трех федераций" - сообщила Задорина.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.