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01.07.2021 12:10
Рубрика: Спорт

В Москве открылся экипировочный центр для олимпийской сборной России

Текст: Илья Соболев
В торговом центре на столичном стадионе "Динамо" состоялось официальное открытие экипировочного центра для спортсменов, которые представят Россию на предстоящих летних Олимпийских играх в Токио.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Торжественную церемонию провели президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и основательница и руководительница бренда-экипировщика Анастасия Задорина.

Фото: Aleksandra Szmigiel/REUTERS
Поздняков: Ожидаем, что в Токио сборная займет третье общекомандное место

"Хотел бы поблагодарить наших партнеров за прекрасную экипировку, которую мы сегодня наблюдаем. Я уже получаю первые отзывы от спортсменов, членов нашей олимпийской команды. Отзывы эти положительные с точки зрения качества, удобства экипировки, а некоторые - просто восхищенные. Отдельные элементы экипировки уже пользуются большим интересом, уважением. Использование этой экипировки нашими спортсменами не ограничится только Олимпийскими играми. Вы сможете и потом увидеть наших спортсменов, наших олимпийцев на улице и на спортивных объектах в этой удобной экипировке", - заявил Поздняков.

"Хотел бы отметить ее количество: более 60 наименований. Предстоящая Олимпиада для меня будет уже десятой в разных ипостасях, но хочу сказать, что это одна из самых удачных и самых массовых по количеству экипировок. Спортсмены, которые готовились к Играм даже не четыре года, а все пять, безусловно заслужили такое внимание экипировщика и Олимпийского комитета России", - добавил он.

Задорина рассказала, что "всего будет экипировано 705 человек: это спортсмены, члены делегаций", и пожелала "им всем удачи". "Экипировочный центр будет работать до 17 июля. Каждый день здесь будет экипироваться порядка двух-трех федераций" - сообщила Задорина.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

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