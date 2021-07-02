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02.07.2021 19:19
Рубрика: Спорт

10 ярких фраз Черчесова на пресс-конференции по итогам Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов провел пресс-конференцию по итогам неудачного выступления национальной команды на Евро-2020.
Текст: Илья Соболев
Фото: Нина Зотина / РИА Новости Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Кажется, ко встрече с журналистами Станислав Саламович тщательно готовился. Не удивлюсь, даже если день для пресс-конференции был выбран не случайно: 2 июля - международный день спортивного журналиста. С поздравления собравшихся Черчесов и начал свое выступления. Но главное - продолжительность пресс-конференции: на вопросы прессы главный тренер сборной отвечал почти три часа. Убедил ли Станислав Саламович? Каждый решит для себя сам. Но вот то, что копилка ярких фраз Черчесова пополнилась - это факт. Приводим самые яркие из них.

* Работа признана неудовлетворительной. Я бы возразил. В моем понимании работа и результат разнятся.

* Когда я был молодой, я всегда боролся с теми, кто меня умнее. С возрастом наоборот, стараешься общаться с теми, у кого можешь что-то взять.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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* Психологов у меня в команде не будет. Или не будет психолога, который сам не играл на чемпионате мира и не знает, что это такое.

* 50 раз показали, как капитан сборной Венгрии поднимал своих на подвиги. Артем Дзюба перед Бельгией делал то же самое. Но мы не "Дом-2". Мы не показываем.

* Претензия к футболистам только одна: никто ни разу никуда не опоздал.

* На замену у Миранчука лучше получается. Может, это ритм такой у "Аталанты", что он, выходя на замену, приносит больше пользы. Может, это вырабатывается условный рефлекс, как у собаки Павлова.

* В космос я себя не отправлял. Вы меня все время туда возвращаете.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Черчесов заявил, что не собирается уходить в отставку

* Как вы думаете, за что я ругал ребят? Я не видел лежащих бельгийцев.

* Когда слушаешь экспертов, возникает ощущение, что есть штабные офицеры, а есть полевые командиры. Я отношусь ко вторым.

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