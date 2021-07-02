10 ярких фраз Черчесова на пресс-конференции по итогам Евро-2020
Кажется, ко встрече с журналистами Станислав Саламович тщательно готовился. Не удивлюсь, даже если день для пресс-конференции был выбран не случайно: 2 июля - международный день спортивного журналиста. С поздравления собравшихся Черчесов и начал свое выступления. Но главное - продолжительность пресс-конференции: на вопросы прессы главный тренер сборной отвечал почти три часа. Убедил ли Станислав Саламович? Каждый решит для себя сам. Но вот то, что копилка ярких фраз Черчесова пополнилась - это факт. Приводим самые яркие из них.
* Работа признана неудовлетворительной. Я бы возразил. В моем понимании работа и результат разнятся.
* Когда я был молодой, я всегда боролся с теми, кто меня умнее. С возрастом наоборот, стараешься общаться с теми, у кого можешь что-то взять.
* Психологов у меня в команде не будет. Или не будет психолога, который сам не играл на чемпионате мира и не знает, что это такое.
* 50 раз показали, как капитан сборной Венгрии поднимал своих на подвиги. Артем Дзюба перед Бельгией делал то же самое. Но мы не "Дом-2". Мы не показываем.
* Претензия к футболистам только одна: никто ни разу никуда не опоздал.
* На замену у Миранчука лучше получается. Может, это ритм такой у "Аталанты", что он, выходя на замену, приносит больше пользы. Может, это вырабатывается условный рефлекс, как у собаки Павлова.
* В космос я себя не отправлял. Вы меня все время туда возвращаете.
* Как вы думаете, за что я ругал ребят? Я не видел лежащих бельгийцев.
* Когда слушаешь экспертов, возникает ощущение, что есть штабные офицеры, а есть полевые командиры. Я отношусь ко вторым.
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