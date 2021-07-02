Черчесов прокомментировал слова Путина о провале сборной России
"Здесь нет ничего личного, так обычно происходит - надо подумать, что было сделано позитивного теми, кто отвечал за работу сборной. И вместе с ними обсудить, что было сделано позитивного и что надо изменить. Имею в виду и кадровую составляющую. И двигаться дальше, не посыпая голову пеплом. Потенциал у нас есть", - сказал Владимир Путин.
- Я сейчас прочитаю и расшифрую. Просто вы с ним не общались, а мне такая честь представилась. Когда ты с человеком общаешься, он может ничего не говорить, но ты его понимаешь.
"Здесь нет ничего личного, так обычно происходит - надо подумать, что было сделано позитивного теми, кто отвечал за работу сборной". Это тот, кто перед вами сидит.
"И вместе с ними обсудить, что было сделано позитивного и что надо изменить". С теми, кто сделал и что надо изменить. В конце говорится о кадровых решениях. Это значит, надо выслушать, что было сделано позитивного, обсудить с теми, кто сделал позитивное и что-то не доделал и принять спокойно решение, - отметил Станислав Черчесов.
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