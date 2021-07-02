Черчесов рассказал о трудностях в смене поколений сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, с какими трудностями пришлось столкнуться национальной команде при смене поколений.

"Расскажу вам историю, которую мы пережили. Чемпионат мира. С первого дня я слышал слово "отставка". Но задание страны дано, и его надо выполнять. Мы готовили команду через контрольные матчи, сортируешь, подбираешь соперников. Благо, РФС поработал, и соперники с нами с удовольствием играли. Сейчас таких соперников не привезешь. Мы понимали, что у нас есть соперники, у которых мы, скорее всего, не будем выигрывать. Мы не думали о том, чтобы набирать рейтинговые очки, мы думали о конечном результате", - сказал Черчесов.

Он отметил, что у команды было два года, много матчей, была возможность спокойно наблюдать за игроками, "выстраивать химию между ними".

"Потихоньку мы выстраивали команду, и команда была на том уровне, который вы видели. Что было после чемпионата мира. Вот у велосипедистов есть выражение "набрать наглый ход". Команда набрала наглый ход, многие игроки ушли, но мы жили на том ходу, на котором мы квалификацию прошли. Евро должен был состояться в прошлом году, но этот наглый ход у нас приостановился. Объясню, почему. Мы не видели команду десять месяцев", - пояснил главный тренер сборной.

По его словам, команду в этот раз нужно было тренировать на ходу.

"Из той команды у нас осталось девять футболистов. Умение играть и представлять страну на таком уровне, разные вещи. Есть футбольные качества, но они могут не раскрыться. Ситуация перестроечная. Есть одно поколение, которое должно сменить другое. Одни хотят, но не могут, те, кто может, не в том состоянии. Могу только извиниться перед теми опытными ребятами, кто добывал путевку на Евро, но не попал в состав. Мы взяли игроков, которые и сейчас нам могут помочь и в перспективе. Это исключительно мои решения. Могу быть правым, могу быть неправым. Конечно, я мог обсудить с руководителем и получить его молчаливое согласие. Но я не из тех, кто ищет алиби. Я даже с помощниками не обсуждал, шел на личный риск. На который надо идти", - сказал Черчесов.

Он также обратил внимание на то, что практически на каждой позиции вторым номером, а в каких-то случаях и первым был молодой игрок, который уже показывает соответствующие результаты и на которого уже завтра можно опереться.

"В сентябре нам играть с хорватами, а у нас в основе уже поиграли Дивеев, Жемалетдинов, Мухин, Баринов, Соболев", - добавил Черчесов.