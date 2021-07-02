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02.07.2021 00:18
Рубрика: Спорт

Идет подача

Даниил Медведев уверенно вышел в третий круг Уимблдона
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 144(8495)
Россиянин Даниил Медведев впервые в карьере вышел в третий круг Уимблдона, переиграв в трех сетах представителя Испании Карлоса Алькараса - 6:4, 6:1, 6:2.

В отличие от первой встречи, в которой Медведеву понадобилось четыре партии, дабы сломить сопротивление Ян-Леннарда Штруффа, с Алькарасом у Даниила никаких проблем не возникло. Он уверенно подавал и сделал несколько брейков. В следующем раунде Медведев встретится с победителем пары Марин Чилич/Бенжамен Бонзи.

Даниил Медведев пока ни разу в карьере не выигрывал титулов на травяном покрытии. Фото: EPA

Ранее в третий круг вышел Андрей Рублев, переигравший в трех сетах Ллойда Харриса - 6:1, 6:2, 7:5. Как и Медведев, Рублев никогда не добивался больших успехов на травяном покрытии. Хотя прямо перед стартом Уимблдона Андрей впервые добрался до финала на траве, но уступил в нем Уго Умберу. Что покажет Рублев в Лондоне - пока загадка.

Что касается женщин, то Анастасия Павлюченкова пробилась в третий круг в одиночном разряде, победив чешку Кристину Плишкову - 6:3, 6:3. Следующей соперницей Павлюченковой будет Каролина Мухова.

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Тем временем

Накануне была опубликована официальная заявка олимпийского теннисного турнира (24 июля - 1 августа). В списке по семь игроков из топ-10 ATP и WTA. У мужчин из сильнейших выступят: Новак Джокович, Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Александр Зверев, Андрей Рублев, Роджер Федерер и Маттео Берреттини. В женском одиночном турнире из лучших теннисисток примут участие: Эшли Барти, Наоми Осака, Арина Соболенко, Элина Свитолина, Бьянка Андрееску, Ига Швентек и Петра Квитова.

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