Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев пробились в четвертый круг Уимблдона. Оба игрока провели свои матчи в пятницу.

Первым по хронологии на корт вышел Хачанов, противостоял которому американец Фрэнсис Тиафо. Карен провел поединок на высоком уровне, не отдав сопернику ни одного сета - 6:3, 6:4, 6:4. За выход в четвертьфинал Хачанов поспорит с победителем пары Даниэль Эванс/Себастьян Корда.

Что касается Рублева, то он впервые в карьере выступит в 1/8 финала. В матче третьего круга россиянин одолел итальянца Фабио Фоньини - 6:3, 5:7, 6:4, 6:2. Следующим оппонентом Андрея будет либо Диего Шварцман, либо Мартон Фучович.

Присоединиться к Хачанову и Рублеву может Даниил Медведев, который проведет свой матч третьего круга завтра против хорвата Марина Чилича.