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02.07.2021 16:33
Рубрика: Спорт

Хачанов и Рублев вышли в 1/8 финала Уимблдона

Текст: Артур Нанян
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев пробились в четвертый круг Уимблдона. Оба игрока провели свои матчи в пятницу.
Фото: EPA-EFE/AELTC Фото: EPA-EFE/AELTC
Фото: EPA-EFE/AELTC

Первым по хронологии на корт вышел Хачанов, противостоял которому американец Фрэнсис Тиафо. Карен провел поединок на высоком уровне, не отдав сопернику ни одного сета - 6:3, 6:4, 6:4. За выход в четвертьфинал Хачанов поспорит с победителем пары Даниэль Эванс/Себастьян Корда.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Что касается Рублева, то он впервые в карьере выступит в 1/8 финала. В матче третьего круга россиянин одолел итальянца Фабио Фоньини - 6:3, 5:7, 6:4, 6:2. Следующим оппонентом Андрея будет либо Диего Шварцман, либо Мартон Фучович.

Присоединиться к Хачанову и Рублеву может Даниил Медведев, который проведет свой матч третьего круга завтра против хорвата Марина Чилича.

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