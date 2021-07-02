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02.07.2021 17:21
Рубрика: Спорт

Президент МОК Томас Бах проведет первые три дня в Токио в изоляции

Текст: Николай Долгополов
Глава Международного олимпийского комитета прилетит в олимпийскую столицу 8 июля. По информации из Лозанны, несмотря на то, что Бах прошел полную вакцинацию, первые три дня в Токио он проведет в изоляции, как того требуют МОКом же принятые правила. Эти три дня он будет работать, проводя деловые беседы и переговоры в режиме онлайн.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

А 12 июля, как сообщается в пресс-бюллетене, начнется череда встреч Баха с членами МОК, руководителями национальных олимпийских комитетов и, конечно, с японскими организаторами и спонсорами Игр.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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В МОКе также подтвердили, что 16 июля Томас Бах посетит Хиросиму и отдаст дань памяти погибшим во время первой атомной бомбардировки, проведенной американцами.

Затем начнется официальная программа. 17-18 июля Бах проведет заседание Исполкома. 20-го настанет черед олимпийской сессии. Торжественное открытие Олимпиады 23 июля.

Япония переживает тяжелые времена. Вчера в стране зарегистрировано 1820 инфицированных. Это на три с лишним сотни человек превышает среднесуточное число заболевших, регистрируемое за неделю. Но страна мужественно борется с ковидом. За последние два месяца введено около 44 миллионов вакцин. 15,3 миллиона японцев полностью вакцинированы.

Фото: Getty Images
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МОК старается не отставать в плане вакцинации. Ее, как сообщается в послании Томаса Баха, прошли 84 процента всех прибывающих в Японию спортсменов. А служащие МОК и его члены, которые приедут в Токио пораньше, вакцинированы на 100 процентов. МОК сообщил и другую новость: вакцинированы 70-80 процентов представителей аккредитованных СМИ.

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